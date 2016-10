Tvorci No Man's Skya kažu da rade na zakrpi

Time naime objašnjavaju nedostatak komunikacije sa zajednicom koja nije pretjerano zadovoljna njihovim uratkom

Već smo u par navrata pisali kako su igrači No Man's Skya prilično razočarani, a nedavno smo pak prenijeli vijest da je u posljednjih mjesec dana o igri pozitivno mišljenje izrazilo samo 12 posto igrača.

Veliki dio kupaca se žali na repetitivnu igrivost i prazninu koja nastaje nakon par sati igranja u kojima se sve do tad viđeno ponavlja u nedogled. Iako bi u ovim slučajevima developeri trebali objavljivati nadogradnje, zakrpe ili barem planove kako bi smirili javnost, ekipa Hello Gamesa očito za time nema potrebu, no kako frustracije sve više rastu, ipak su se oglasili.

Doduše, prilično traljavo i bez nekih konkretnih informacija, pa na pitanje jednog od igrača što se događa i zašto Sean Murray uporno šuti i nema ga u javnosti, Paul Weir iz Hello Gamesa kratko odgovara kako je sve u redu, te da su trenutno zauzeti radom na slijedećoj zakrpi.

Koliko će to nekome značiti, ne znamo, no developeri moraju biti svjesni da ih kupci No Man's Skya trenutno baš i ne vole pretjerano, a ovakve kratke nedorečene izjave nimalo ne poboljšavaju situaciju.