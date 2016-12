TW: Warhammer obogaćen novim sadržajima

Fantazijski izdanak serijala Total War je uz DLC koji donosi Wood Elvese dobio i nove heroje za sve igrače

Kao što je nedavno najavljeno, SEGA je jučer putem Steama pustila u promet dvije nadogradnje za odličan strateški naslov Total War: WARHAMMER.

Prvi, Realm of the Wood Elves, predstavlja "premium" DLC za kojeg valja izdvojiti pozamašnih 17,49 eura, a donosi novu rasu Wood Elvesa, zajedno s njihovom monetom, posebnim uvjetima za pobjedu u kampanji, dva nova zapovjednika, te dakako, specifične jedinice.

Uz spomenute dodatne sadržaje, svi igrači Total Wara: WARHAMMER imaju prigodu zaigrati dva nova heroja, Grey Wizarda i Jade Wizarda, dok su vlasnici Call of the Beastmena dodatno nagrađeni još jednim, Morghur the Shadowgaveom koji stiže u paketu s harpijama, novom letećom jedinicom.

U nastavku slijedi promotivni video kojim je izlazak DLC-a Realm of the Wood Elves popraćen.