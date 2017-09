Ubisoft najavio novu online pucačinu

Radi se o projektu za kojeg je zadužen njihov indie tim Reflections i koji će biti dostupan već idućeg tjedna

Atomega je nova igra koju je danas najavio Ubisoft iza koje stoji tim Reflections. Ovaj je tim do sada zaslužan za dva veoma zanimljiva i šarena projekta, Grow Home i Grow Up, a ovaj će uz to biti i malo manje pacifistički nastrojen.



Glavni cilj u igri je prikupljanje mase, odnosno na engleskom Mass, kako bi razvili svoj Exoform iz krhkog atoma u božanstvenu omegu. Iako tim opisuje igru kao multiplayer pucačinu, dominaciju možete ostvariti i izbjegavanjem borbe i prikupljanjem onoga što drugi, krvožedniji igrači ostave iza sebe.



Atomega izlazi već idućeg tjedna, 19. rujna isključivo za PC putem Steama i Uplayja, a Ubisoft nije još objavio po kojoj će se cijeni prodavati. Kako sama akcija izgleda možete pogledati ispod teksta, a za nešto više informacija se možete zaputiti na službene stranice.