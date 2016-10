Ubisoft ne zaboravlja na Beyond Good & Evil 2

Ubisoft je opet službeno potvrdio da je Beyond Good & Evil 2 u razvoju. Više detalja bi trebalo uslijediti u tjednima i mjesecima pred nama

Ubisoft je putem Facebooka službeno potvrdio da je Beyond Good & Evil 2 trenutno u razvoju u studiju Ubisoft Montpellier i to pod vodstvom tvorca serijala Michela Ancela. Prvi glas o Beyond Good & Evilu 2 se pojavio još 2008. godine, no Ubisoft sve do sada nije objavio previše konkretnih detalja o projektu, kojega se već nekoliko puta smatralo otkazanim.

Ubisoftov čelnik Yves Guillemot je u sklopu ovogodišnjeg sajma E3 potvrdio da Beyond Good & Evil 2 nije zaboravljen, no da ćemo za službenu najavu morati sačekati još neko vrijeme. Naime, Michel Ancel je tada uz Beyond Good & Evil 2 bio zaposlen i na projektu Wild, te se stoga smatralo da će jedna od dvije igre biti privremeno stavljena na čekanje.



Beyond Good & Evil 2 bi trebao nastaviti stopama koje je postavio prvi nastavak serijala objavljen još 2003. godine. Drugim riječima, još jednom nas čeka maštovita akcijska avantura koja spaja stealth i puzzle elemente, vizualno upečatljive junake, različita vozila, te poveći otvoreni svijet. Sudeći po dosadašnjim izjavama Michela Ancela, Beyond Good & Evil 2 će pričom biti direktan nastavak prvog dijela, dok će sve mehanike biti modernizirane i prilagođene današnjim standardima dizajna.