Ubisoft potvrdio poslijednju besplatnu igru

Ubisoft je otkrio da proslavu 30. obljetnice postojanja zatvaraju sa besplatnim primjerkom uspješnog Assassin's Creeda 3

Ubisoft je najavio poslijednju ovogodišnju besplatnu igru kojom obilježavaju 30. godišnjicu postojanja. Riječ je o Assassin's Creedu 3, koji će na servisu Uplay biti dostupan od 7. prosinca do kraja godine. Sudeći po najavi na Twitteru, do idućeg tjedna će još uvijek biti moguće preuzeti Far Cry: Blood Dragon, Ubisoftovu besplatnu igru za studeni.



Do sada su na red došli i izvrsni platformer Rayman Origins, kultni Splinter Cell, Prince of Persia: The Sands of Time, te drugi Ubisoftovi naslovi. Ovomjesečni naslov, Assassin's Creed 3, je na PC-u i konzolama objavljen 2012. godine, a prodan je u više od 12 milijuna primjeraka širom svijeta. Posebne pohvale je privukao zbog raznolike postave likova, izvrsne grafike i ambicioznog opisa povijesnog razdoblja velike američke revolucije u 18. stoljeću.

Ubisoft je osnovan 1986. godine u francuskom gradiću Carentoir, a do sada se razvio u jednog od najvećih svjetskih igrača na polju interaktivne zabave. Pod okriljem Ubisofta se nalazi više od 30 razvojnih studija, te popularne franšize kao što su Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Splinter Cell, Just Dance i brojne druge.