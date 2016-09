Ubisoft priprema velike promjene za The Division

Razvojni je tim svjestan da igrači The Divisiona trebaju osvježenje, te za iduću nadogradnju priprema promjene koje će igru učiniti bližu pucačinama

Kao što smo pisali prije par dana, Ubisoft će 26. rujna aktivirati javne testne servereThe Divisiona, a sada znamo i kakve će stvari prve doći na testiranje. Naime, ovog listopada trebali bismo dobiti zakrpu oznake 1.4 s kojom stižu velike promjene, pa je za pretpostaviti da ekipa iz Ubisofta upravo te promjene prvo predstaviti u „testnom okruženju“.

Iako konkretnu listu promjena nije spreman objaviti, Ubisoft je objasnio kako će The Division nakon zakrpe djelovati kao prava pucačina. Razvojni će tim ovo postići dodatnim balansiranjem opreme i oružja, te prilagođavanjem vještina. Posebna će pažnja biti posvećena modifikacijama te ostalim sitnicama koje naoko ne utječu na gameplay, a u praksi imaju važnu ulogu. Detaljnije informacije o balansiranju dostupne su na službenom webu, pa onima koji žele znati više svakako preporučamo da bace oko ovdje. Tekst je podugačak, no ako se planirate vratiti The Divisionu vrijedi ga pročitati.

Zakrpa 1.4 s kojom stižu spomenute velike promjene bit će prva velika nadogranja igre još od lipnja ove godine. Podsjetimo, upravo promjene koje stižu s ovom zakrpom zaslužne su za odgodu dvije ekspanzije, Survival i Last Stand, o čemu smo pisali krajem kolovoza.