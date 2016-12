Upoznajte heroje nove igre South Park

Nastavak odličnog The Stick of Trutha seli u svijet super junaka, pa je red da provjerite i o kojim se točno herojima radi

Ubisoft će u prvom kvartalu iduće godine na tržište izbaciti South Park: The Fractured But Whole, izravni nastavak The Stick of Trutha koji je brojne igrače i kritičare oduševio 2014. godine. Nova igra napušta svijet fantastike i seli u svijet super junaka, a razvojni je tim sada odlučio otkriti o kojim se herojima radi.

Vjerojatno najprepoznatljiviji lik South Parka, Cartman, bit će centralna uloga u novoj igri gdje će postati The Coon – neobični junak prvi puta predstavljen u TV serijalu prije više od sedam godina – i sa svojim će se suborcima sukobiti s Buttersom, odnosno njegovim alter-egom Professorom Chaosom, koji predstavlja glavnog antagonista.

Lik kojim ćemo upravljati mi također će biti dio superjunačke družine, a poseban je po svojoj čarobnoj guzici koja ispušta moćne prdeže. Ovi će prdeži Cartmanu, odnosno The Coonu, pomoći da pronađe izgubljenu mačku i/ili u procesu stvori milijardu dolara vrijednu franšizu. Zvuči totalno „southparkovski“.