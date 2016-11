Varian Wrynn je novi heroj HotS-a

No to nije sve, jer nadogradnja donosi i novu arenu, te početak Nexus Challengea kojim je moguće otključati pet heroja

Blizzardova MOBA ili kako je vole nazivati "hero brawler", Heroes of the Storm je nadograđena novom zakrpom s nizom izmjena i novosti.

Među inima se ističe uvođenje novog heroja, Variana Wrynna koji će biti poznat igračima World of Warcrafta, a istom je dodijeljena višenamjenska uloga.

Unutar igre je pokrenut i Nexus Challenge, poseban događaj koji traje do 4. siječnja, a svima koji do spomenutog datuma odigraju 30 partija s prijateljima besplatno otključava pet heroja u Heroes of the Stormu.

Od ostalih noviteta developeri su nam priredili novi "Brawl", Blackheart’s Revenge, a dodatne detalje o svim novostima potražite ovdje.