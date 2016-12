Velika nadogradnja stigla u We Happy Few

Akcijska igra i simulacija koja se od kraja srpnja nalazi u Early Accessu dobila je veliku nadogradnju

We Happy Few stavlja vas u gradić Wellington Wells u kojem se čini kako su svi sretni i veseli. Ono što mještanima pomaže da budu takvi je droga zvana Joy koju stalno konzumiraju, a vi odlučite da vam je dosta toga. Odlučite sami krenuti na rehabilitaciju koja vam otkrije da stvari u gradu nisu onakvima kakve se čine. Kako vaši sugrađani ne bi pomislili da nešto s vama nije u redu, morate se uspješno uklopiti.



Zanimljivo je da se razvojni tim Compulsion Games odlučio na Early Access za ovakav tip igre, ali su dobili solidne ocjene na Steamu, GOG-u i Xboxu One gdje je dostupna za igranje. Novom nadogradnjom, koju su nazvali Clockwork, ubacili su neke stvari koje bi trebale poboljšati igru. Jedna od njih je ubacivanje "Conversation" moda zbog kojeg ne bi više trebalo biti problema s misijama ako NPC ili sam igrač nešto zezne. Glavni junak Arthur je uz to dobio novo sklonište, a evo što je razvojni tim imao za reći:



"Prije ove nadogradnje svaki dizajner levela u timu imao je svoju metodu skriptiranja. Ako se nešto pokvarilo, zbog toga nismo mogli problem riješiti globalno. S ovom nadogradnjom implementirali smo novi sustav za stanje questova koji nam omogućava da sve lakše rješavamo". To uključuje manje bugova i bolji sustav spremanja progresa igrača.



Uz to, Clockwork poboljšava izgled igre, ponašanje NPC-eva dok ništa ne rade, ubacuje neke nove animacije i izbacuje neke bugove. Jedini problem s ovom nadogradnjom je da nakon njenog preuzimanja morate krenuti ispočetka, jer "save" nije kompatibilan s novom verzijom igre. Sve promjene opisane su u videu ispod teksta, a možete ih proučiti u pismenom obliku ovdje.