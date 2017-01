Veljača donosi novosti u Battlefield 1

Prije dolaska nove zakrpe zakazane za veljaču, BF1 dobit će novi Custom igraći mod nazvan Bleed Out koji predstavlja drugačiju verziju tradicionalnog moda Rush

DICE je početak godine iskoristio kako bi još jednom potvrdio da će svoj Battlefield 1 podržavati tijekom cijele godine, te je s tim na umu otkrio nekoliko novosti koje ćemo dobiti u tjednima koji stižu. Radi se o novom Custom igraćem modu te potpuno novoj velikoj zakrpi zakazanoj za veljaču.

Novi Custom igraći mod stiže pod nazivom Bleed Out. Ovaj mod bit će dostupan od 18. siječnja, a predstavlja drugačiju verziju Rusha u kojoj vojnici brže umiru, ponajviše zbog izostanka obnavljajućeg zdravlja. Kako bi češće umiranje lakše izdržali DICE je za ovaj mod skratio vrijeme koje je potrebno čekati prije respawna, pa ne očekujemo da će dinamika biti suviše narušena.

Ono što nam je nešto zanimljivije jest najava nove velike zakrpe koja bi trebala biti objavljena u veljači. Ova je zakrpa krojena prema željama igraće zajednice i u igru donosi niz velikih gameplay promjena, no ekipa iz DICE-a još uvijek nije spremna govoriti o čemu se točno radi. Battlefield 1 je već u nekoliko navrata dobio velike zakrpe, poput one koja je promijenila mapu Suez, ali i one s kojom je stigla potpuno nova mapa Giant's Shadow.

Nedugo nakon iznad spomenute zakrpe Battlefield 1 dobit će i prvu veliku ekspanziju They Shall Not Pass. Ova ekspanzija donijet će četiri nove multiplayer mape inspirirane stvarnim bojištima iz Verdunske bitke. Bit će tu i nova frakcija, Francuska, te niz novog oružja. They Shall Not Pass stiže u ožujku.