Vikend sniženih izdanja Codemastersa

Dakako, akcija se odvija na Steamu i nudi prilično zanimljive naslove kojima će mnogi popuniti kolekcije

Produženi vikendi izdavača na Steamu su postali redovita pojava, a ovaj je posvećen izdavačkoj kući Codemasters i njihovim naslovima koje nude na spomenutom servisu.

Vikend u kojem su neka izdanja snižena i do 90 posto traje do ponedjeljka, a među posebnim ponudama izdavači ističu franšizu F1 koja je snižena od 70 do 75 posto, izuzev ovogodišnjeg izdanja F1 2016 koje je pak sniženo za 20 posto.

Nadalje, tijekom ove akcije je moguće ugrabiti The Complete GRID Bundle koji donosi sva tri poglavlja ove franšize zajedno sa svim naknadno objavljenim DLC-ovima za prihvatljivih 49,55 eura, a za kolekcionare će biti zanimljiv The Codemasters Complete Collection koji sadrži sve naslove Codemastersa za 188,69 eura.