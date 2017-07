Vikend uz Middle-earth: Shadow of Mordor

Middle-earth: Shadow of Mordor u najjačem GOTY izdanju možete kupiti na Steamu za samo četiri eura

Na stranicama Steama je osvanula vijest kako je Middle-earth: Shadow of Mordor ovog vikenda ponuđen kao naslov kojeg možemo besplatno zaigrati.

Nema sumnje kako je ova promocija usmjerena na nadolazeći nastavak Middle-earth: Shadow of War koji stiže 10. listopada ove godine, te prikladnu nadogradnju Nemesis Forge.

Spomenuta naime omogućava igračima povezivanje kampanja, te će igrači Shadow of Mordora moći započeti Shadow of War na postavkama na kojima su završili.

Usporedo s besplatnim vikendom Middle-earth: Shadow of Mordor se nudi po bezobrazno niskoj cijeni od samo četiri eura za Game of the Year Edition što je prilika koja se ne propušta, pa ako ga već niste isprobali, obavezno ispravite tu nepravdu jer je riječ o hvalevrijednom i zabavnom naslovu.