Ovog vikenda besplatno isprobajte The Red Solstice

Domaća akcijska igra iza koje stoji Ironward ovog je vikenda na Steamu dostupna potpuno besplatno, a ako je poželite kupiti dobit ćete mesnati popust

Domaći razvojni tim Ironward i izdavačka kuća Nkidu Games Inc. ovog su vikenda dobro raspoloženi. Naime, njihova akcijska igra The Red Solstice na Steamu je dostupna za besplatno isprobavanje. Promocija traje do kraja nedjelje, a sama će igra do 16. veljače biti dostupna po 60% nižoj cijeni – za 7,99 eura.

Ova top-down igra na Steam je stigla u srpnju 2015. godine, a njena je premisa vrlo jednostavna – valja preživjeti u okrutnom okolišu u kojem sa svih strana vreba nešto što vas želi ubiti. U mečevima može sudjelovati do osam igrača, što joj daje dodatnu dozu privlačnosti, pogotovo ako tražite nešto kooperativno čime biste se zabavljali.

The Red Solstice dobio je i novi igraći mod naziva Outpost Defense. Ovaj mod igrače stavlja pred neku vrstu baze koju moraju braniti od valova neprijatelja. Više informacija možete potražiti na Steamu.