Više od 50% PC verzija For Honora prodano je na Steamu

Čini se kako Ubisoftove igre, barem ako je suditi prema posljednjoj, usprkos postojanju Uplaya veću popularnost uživaju na Steamu

Za razliku od Electronic Artsa koji se nakon predstavljanja Origina povukao sa Steama, Ubisoft je svoje igre nakon pokretanja vlastite platforme ostavio na svim drugima. Sada se čini kako je napravio dobro, budući da je PC verziju njegovog For Honora više igrača kupilo na Steamu nego na Uplayu.

Kako stoji u izvještaju portala Githyp, više od 50% igrača For Honora na PC-ju igru je kupilo na Steamu. Konkretnije, prvog dana dostupnosti igru je na Steamu zaigralo nešto više od 45 tisuća ljudi, a slična se brojka ponovila i prvog vikenda. U isto to vrijeme, maksimalan broj igrača For Honora na PC-ju popeo se do otprilike 83 tisuće igrača. Ovo znači da je igru na Uplayu kupilo otprilike 45% igrača (više-manje).

Ove su informacije još zanimljivije ako u obzir uzmemo činjenicu da se aktivacijski ključevi za Uplay dobivaju u svim fizičkim kopijama igre, kao i činjenicu da se među distributerima aktivacijskih kodova gotovo isključivo nalaze Uplay kodovi. Osim toga, Ubisoftove igre, čak i kad su kupljene na Steamu, zahtijevaju pokretanje Uplaya, pa osim želje za držanjem svih igara u istoj kolekciji ne postoji osobit razlog da For Honor (ni druge Ubijeve igre) kupite na Steamu.

