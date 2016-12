Vlasnici The Witchera 3 dobivaju GOTY kao poklon

Uvjet za GOTY je da u zbirkama na GOG.com-u imaju spomenuti naslov i dva ranije objavljena dodatka

Stranice GOG.com-a donose vijest koja će razveseliti vlasnike The Witcher 3: Wild Hunta koji su ga nabavili putem spomenutog servisa.

Naime, svi igrači koji su putem GOG.com-a kupili The Witcher 3: Wild Hunt i obje ekspanzije će u svoje kolekcije automatski dobiti Game of the Year Edition ovog odličnog RPG-a.

Kako stoji u službenom priopćenju, Game of the Year Edition neće pregaziti postojeći naslov, već će biti dodan kao zasebni proizvod, no kako bi svi koji zadovoljavaju kriterije bili usluženi, CD Projekt moli za par dana strpljenja koliko će ovaj proces trajati.

Iako sumnjamo da će netko tražiti objašnjenje za praktički besplatan poklon, developeri kažu da su se na njega odlučili kako bi svim fanovima The Witchera "olakšali život", a dodatne detalje o svemu potražite ovdje.