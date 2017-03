Vrijeme je za povratak u pakao Seuma

Domaći tim Pine Studio pokrenuo je treću sezonu svog speedrunnera te privremeno prepolovio cijenu igre na Steamu

Domaća paklena igra SEUM: Speedrunners from Hell ovog je tjedna ušla u svoju treću sezonu, što predstavlja idealnu priliku da joj se vratite ili u nju uskočite po prvi puta. Igra je, osim toga, dobila i značajan rez cijene, iako privremeno.

S početkom nove sezone Pine Studio tradicionalno je resetirao sve informacije na top ljestvicama, a najboljim je igračima osigurao posebno mjesto u svojevrsnom hall-of-fameu nazvanom Pit of Infamy.Osim toga, u igru je ubacio novi paket s 11 mapa na kojima se nalazi pickup Nitro te niz ispravaka bugova i glitcheva koji dosad nisu bili ispravljeni.

Onima koji smatraju da je engleski jezik suviše mainstream, SEUM odsad nudi kineski i japanski. Nek se nađe.

Ako u igru još niste imali prilike uskočiti spomenut ćemo kako to sada možete učiniti za sitan novac. Naime, Seum: Speedrunners from Hell na Steamu je trenutno dostupan za svega 7,49 eura. Ova 50% snižena promotivna cijena bit će aktualna do 3. travnja, pa imate još dovoljno vremena za odluku.