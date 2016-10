War for the Planet of the Apes postaje video igra

Kao dopuna filmu koji na velika platna stiže sredinom iduće godine poslužit će istoimena video igra najavljena na New York Comic Conu

Na panelu održanom za vrijeme New York Comic Cona ovog vikenda, Andy Serkis potvrdio je da će film War for the Planet of the Apes pratiti istoimena igra za koju glumac trenutno snima međuscene i animacije. Osim činjenice da postoji i da će biti dostupna na konzolama, o samoj igri saznali smo vrlo malo.

„Mislim da ovakvo nešto nikad nije bilo napravljeno. Igru razvijamo u Imaginariumu, mom studiju. Bez da otkrijem previše detalja, ovo neće biti pucačina iz prvog lica, već nešto kao interaktivni film. Osim toga da će postati dostupna paralelno s filmom to je otprilike sve što o igri mogu reći.“ – objasnio je Serkis.

Ipak, naknadno je potvrdio da će priča igre biti povezana s pričom filma, no da igra neće koristiti iste likove. Ovakav koncept za svoje igre koristi Telltale Games, pa od ovog projekta očekujemo i sličnu razinu originalnosti – nadamo se da ne pretjerujemo, budući da igre po filmovima tradicionalno nisu bog-zna-kakve.