War Thunder nadograđen japanskim tenkovima

Zakrpom Way of the Samurai je War Thunder napokon izašao iz dosadašnje otvorene bete koja je bila aktivna nekoliko godina

Ekipa Gaijin Entertainmenta je jučer objavila novu zakrpu 1.65 "Way of the Samurai" za War Thunder kojom je ova akcijska simulacija i službeno zaživjela u svom finalnom izdanju. Kirill Yudintsev, kreativni direktor Gaijin Entertainment je ovom prigodom objavio kako su time ispunjeni planovi iz 2012. godine, te da će i dalje ostati fokusirani na poboljšanjima i novim sadržajima za pilote, tenkiste i pomorce, obzirom da su pomorske bitke u poodmaklom stadiju razvoja. Way of the Samurai predstavlja tridesetak tenkova Japanske Imperijalne vojske, dodaje svim zrakoplovima aktivne indikatore u kabinama, kao i dvije nove mape "Abandoned Factory" i "38th Parallel". Potonja je posebno zanimljiva obzirom da nas vodi u sukob dviju Koreja i prva je u igri koja omogućava kopneno ratovanje nakon Drugog svjetskog rata. Daljnji planovi za iduću godinu uključuju World War mode koji nas vodi u masivne ratne operacije na nekoliko bojišta Drugog svjetskog rata, kao i finalno izdanje pomorskog ratovanja.