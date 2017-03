Warhammer 40K: Dawn of War III izlazi krajem travnja

Uskrsnuli razvojni tim Relic Entertainment i izdavač SEGA objavili su datum izlaska za novu igru u serijalu Warhammer 40.000: Dawn of War

Posljednja Dawn of War igra za koju je zaslužan razvojni tim Relic Entertainment izašla je 2011. godine u obliku Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution. Ljubitelji ovog znanstveno-fantastičnog strateškog serijala dugo su čekali neke vijesti, a kada su ih konačno dobili u obliku najavnog trailera za Warhammer 40,000: Dawn of War III u svibnju prošle godine bili su oduševljeni.



Ni razvojni tim ni izdavač Sega nisu nakon toga dijelili nešto puno informacija, no sada je stigla ona najbitnija - objavljen je datum izlaska. PC igrači će moći opet taktizirati u tom brutalnom svijetu od 27. travnja, a SEGA je naravno odmah odlučila otvoriti i predbilježbe.



Ako ste zainteresirani, možete birati između tri verzije igre: standardna, Limited Edition i Collector's Edition. Detaljne informacije o tome što sadrže i cijene po kojima se prodaju možete pronaći ovdje, a što ćete dobiti ako odradite predbilježbu možete vidjeti u traileru ispod teksta.