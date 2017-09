Warner Bros. gotov s Batman Arkham igrama

Barem je tako rekao glas Batmana, Kevin Conroy, na jednoj nedavnoj konvenciji u Nashvilleu i dodao kako mu je to nevjerojatno

Većina igrača će se složiti da su sve osim treće igre u serijalu Batman Arkham, poznate kao Origins, te akcijske avanture zbilja uspjele na vjeran i zabavan način dočarati kako je to biti čovjek-šišmiš. Serijal je izuzetno popularan, pridobio mnoge fanove, što znači da je bio i prilično profitabilan za izdavača Warner Bros.



No, izgleda kako im to nije važno i kako nemaju namjeru nastavljati s izdavanjem igara s Batmanom u glavnoj ulozi. Tako je barem rekao Kevin Conroy, čovjek koji daje svoj glas ovom mračnom junaku već 25 godina, na Wizard World Comic Conu koji se nedavno održao u Nashvilleu. Evo što je rekao:



"Znate, ne mogu vjerovati da neće napraviti ni jednu novu igru, ali zbilja ne misle početi raditi na novom projektu. Nije li to nevjerojatno? Doslovno su zaradili milijarde dolara na tim igrama. Ali ne, u planu nije izrada nove igre. Žao mi je." Onu ne baš radosnu vijest za ljubitelje serijala snimio je Twitter korisnik Matt Sifford, tako da ako se želimo opet družiti s Batmanom, njegovim saveznicima i zlikovcima, morat ćemo se vratiti igrama koje su dostupne.