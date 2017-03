Watch Dogs 2 uskoro dobiva besplatne multiplayer sadržaje

Iako su isti u prvim planovima trebali biti vezani uz novi DLC, vapaj zajednice za nadogradnjom multiplayera je urodio plodom

Ubisoft je objavio dodatne planove glede budućnosti njihove akcijske igre Watch Dogs 2 koji uključuju nove sadržaje u narednih par mjeseci.

Među prvima se spominje DLC No Compromise koji u verziji za PC stiže 18. svibnja, no prije toga, 17. travnja je na rasporedu besplatna multiplayer nadogradnja Showd0wn. Spomenuta je prema inicijalnim zamislima developera trebala biti sastavni dio No Compromisea, no ipak su je odlučili ponuditi igračima na svim platformama bez ikakve naknade.

Prema službenom opisu, Showd0wn suprotstavlja po dva para igrača i predstavlja krajnje izazove za najiskusnije koji će se okušati u kompetitivnim partijama. Spomenute donose tri načina igranja, Steal the HDD, Doomload nalik na King of the Hill, te Erase/Protect the Servers koji je ustvari nešto izmijenjeni Domination.

Kris Young, producent Watch Dogsa 2 je izjavio kako iza odluke da se Showd0wn ponudi besplatno stoji njihova želja da svi iskuse nove modove, te povratne informacije zajednice željne novih multiplayer sadržaja.