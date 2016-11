World of Warcraft - poklon paket za 12. obljetnicu

World of Warcraft trenutno slavi 12. rođendan, a u Blizzardu su stoga spremili nove misije, poseban poklon paket i nove Corgi ljubimce

Blizzard je najavio posebni poklon paket za 12. obljetnicu World of Warcrafta. 12th Anniversary Gift Package sadržava niz posebnih nagrada, dok su u WoW uz to dodani i novi Corgi ljubimci, sve u skladu sa 12. rođendanom najpoznatijeg svjetskog MMORPG-a.

Sudeći po Blizzardu, svi igrači koji se World of Warcraft spoje prije 30. studenog će dobiti virtualni poklon paket koji uključuje 200 Timewarped badgeva uz pomoć kojih je moguće uvećati XP i reputaciju u razdoblju od jednog sata. Tu je i Letter from the Timewalker, pismo koje pokreće potpuno novu misiju koja će igrače odvesti do Orgrimmara ili Stormwinda, ovisno o frakciji, te im ponuditi priliku za dodatne nagrade.



Blizzardovci su se na službenim stranicama zahvalili svim igračima na podršci, bez obzira na to da li su odabrali stranu Horde ili Alliancea, te su poručili da za iduće godine spremaju niz novih pustolovina za sve koji neumorno lutaju Azerothom. Kao što je poznato, WoW je ove godine dobio novu ekspanziju Legion, te su nedugo potom poručili da nastavljaju sa planiranim razvojem dodatnih sadržaja. Usprkos svemu, u Blizzardu su posebno istaknuli da su zadovoljni dosadašnjim tempom izdavanja opsežnih ekspanzija, te da ih definitivno ne namjeravaju objavljivati svake godine.