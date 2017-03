World to the West stiže početkom svibnja

Nasljednik popularnog Teslagrada donosi isti koncept igrivosti obogaćen novom pričom i ponekom inovacijom

Ekipa Rain Gamesa je objavila kako njihov World to the West kreće u prodaju 5. svibnja u verzijama za PC, PlayStation 4, Xbox One i Wii U.

Riječ je o samostalnoj ekspanziji hvaljenog Teslagrada koji je oduševio igrače prije tri godine, a kao i prethodnik, World to the West je 3D akcijska avantura simpatične stripovske grafike. Na našem putovanju ovim fantazijskim svijet pridružit ćemo se četveročlanoj ekipi heroja od kojih svaki ima svoju pozadinsku priču i sposobnosti.

Kako kaže Peter Meldahl, CEO Rain Gamesa, prijašnji sustav pričanja priče bez glasovne pozadine je bio dobar, ali je mnogo toga ostalo nejasno, no u World to the Westu su napravili promjene koje će se odraziti kako na razvoj radnje, tako i na samu igrivost.

U nastavku slijedi promotivni video koji prati ovu objavu.