Yet Not Another Maps Pack mod dostupan za Civilization VI

Spomenuti u svijet igre donosi mape enormnih veličina koje neke konfiguracije neće moći ni učitati

Dok mi polako otkrivamo tajne novog Civilizationa, na forumu Civ Fanaticsa je objavljeno kako je modder Gedemon objavio Yet Not Another Maps Pack dodatak za spomenutu strategiju.

Isti omogućava učitavanje ekstra velikih mapa kao što je uključena Greatest Earth Map, prerada stvarne mape svijeta za Civilization V. Kako kaže autor, neke mape su toliko velike da im treba i do pet minuta da se učitaju - ukoliko pritom ne sruše igru.

Uglavnom, za korištenje ove modifikacije i mapa treba i prilično snažno računalo i potezi u kasnijim stadijima traju nekoliko minuta, a dodatne detalje o sadržaju Yet Not Another Maps Packa i načinu instalacije potražite ovdje.