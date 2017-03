Zakrpa 7.2 za World of Warcraft stiže sutra

Uz masu novih sadržaja uključujući tamnicu, igrači će napokon moći letjeti područjemBroken Islesa

Blizzard će tijekom današnjeg održavanja američkih servera, te sutra za igrače Europe pustiti u rad zakrpu verzije 7.2 za MMORPG World of Warcraft.

Nadogradnja pod imenom The Tomb of Sargeras donosi gomilu novih sadržaja poput nove tamnice, PvP mogućnosti, te nove kampanje vezane uz klase koje vode do otključavanja novog mounta.

Vezano uz "prijevoz", ovom zakrpom je ujedno omogućeno letenje na području Broken Islesa, novog kontinenta predstavljenog posljednjom ekspanzijom Legion, no da bi to ostvarili igrači moraju obaviti Broken Isle Pathfinder, Part 2 Achievement.

Uz to, zakrpa donosi nove promjene klasa, predmeta i profesija, a dodatne detalje o ovoj velikoj nadogradnji potražite na službenim web stranicama World of Warcrafta.