Zatvoren United Front Games

Kanadski studio United Front Games je zatvorio vrata. Najveći trag su ostavili sa sasvim solidno prihvaćenim naslovom Sleeping Dogs.

Razvojni studio United Front Games, najpoznatiji po akcijskoj avanturi Sleeping Dogs, je najavio da stavljaju ključ u bravu. Glasine o zatvaranju kanadskog studija se šire već neko vrijeme, a na twitteru ih je nedavno službeno potvrdila i jedna od producentica Sleeping Dogsa.



United Front Games je prije zatvaranja radio na MOBA naslovu Smash+Grab, koji je sve donedavno bio dostupan na Steam Early Accessu. Smash+Grab je prošlog vikenda bilo moguće zaigrati besplatno, no trenutno nije jasno hoće li razvoj projekta biti u potpunosti obustavljen, ili nastavljen pod okriljem druge razvojne kuće.

United Front Games je osnovan još 2007. godine, a predstavio se PlayStation 3 ekskluzivom ModNation Racers. Najveći uspjeh su ostvariti 2012. godine kada je objavljen Sleeping Dogs, akcijski sandbox naslov smješten u Hong Kong. Plan je isprva bio dodatno razvijati franšizu Sleeping Dogs, i to kroz razvoj off-shoot projekta Triad Wars, svojevrsne free-to-play ekspanzije smještene u isti svijet. Datum izlaska Triad Warsa se očekivao tokom godine, no čitava stvar je otkazana krajem siječnja. United Front se potom okrenuo razvoju projekta Smash+Grab.