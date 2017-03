ZF akcijski RPG The Surge dobio točan datum izlaska

Nakon što je početkom godine potvrdio da igra stiže u svibnju, Deck13 napokon je definirao i konkretan datum izlaska svog ZF akcijskog RPG-a

Deck13 i Focus Home Interactive u siječnju su potvrdili kako će njihov ZF akcijski RPG The Surge biti objavljen u svibnju ove godine, a sada napokon znamo i kada će se to točno dogoditi. Igra će na tržište stići 16. svibnja, a istovremeno će postati dostupna za PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Paralelno s datumom izlaska razvojni je tim objavio i novi CGI trailer kojim je pokušao prikazati intenzivnu borbu između čovjeka i stroja. Trailer prilažemo ispod teksta, a oni koje zanima konkretnija snimka gameplaya mogu baciti oko na 14-minutni video koji smo dobili prošlog mjeseca.

Podsjetimo, The Surge je akcijski RPG koji će igrače postaviti u ulogu Warrena, nenadanog heroja koji nakon spleta okolnosti mora spasiti distopijski svijet. Igra je konceptualno slična ranijem projektu ovog razvojnog tima, Lords of the Fallenu, te djeluje kao nešto čemu će se radovati i fanovi Dark Soulsa željni znanstvene fantastike.