Zlatom iz WoW-a do plijena u Overwatchu

WoW token kojeg smo kupovali zbog pretplate je sada moguće pretvoriti u Battle.net Balance i koristiti u drugim igrama Blizzarda

Stranice američkog Battle.net-a donose vijest kako je od sada zlatnike iz World of Warcrafta moguće iskoristiti i u Blizzardovim drugim naslovima.

Doduše, izgleda da ovo trenutno vrijedi samo za američko tržište obzirom da vijest na europskom Battle.net još nije objavljena, no vjerujemo kako na nju nećemo dugo čekati.

Priča se nadovezuje na kupovinu pretplate pomoću WoW Tokena koje je sada osim u 30 dana igranja moguće konvertirati u 15 dolara na Battle.net Balanceu i s tim novcima činiti što nas je volja.

Koliko je čitava stvar isplativa ne bismo htjeli komentirati, no oni koji to naprave mogu kupovati karte u Heartstoneu, skinove u Heroes of the Stormu ili primjerice "loot boxove" u Overwatchu.