Zul’jin stigao u Heroes of the Storm

Još jedan lik iz World of Warcrafta je našao svoje mjesto među herojima Blizzardovog MOBA naslova Heroes of the Storm

Ekipa Blizzarda je objavila detalje nove zakrpe za Heroes of the Storm, njihov MOBA naslov kojeg svako malo nadopunjuju novim sadržajima uz balansiranje postojećih. Kako je već ranije najavljeno, novom zakrpom u svijet spomenutog naslova stiže Zul’jin, opaki poglavica šumskih trolova iz okolice Lordaerona koji će nesumnjivo postati jedan od omiljenijih izbora mnogobrojnih fanova World of Warcrafta. Ostale novosti kažu kako spomenuti uvršten u dućan unutar igre, dok su neke kolekcije iz spomenutog uklonjene, dodan je novi mount, dodan je Tournament Draft mod, dok su neke mehanike dodatno prepravljane. Dodatne detalje o ovoj zakrpi potražite ovdje.