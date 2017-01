Rad i tehnologija

Prema recentnom izvješću Direkcije za zaposlenost, rad i socijalna pitanja Organizacije o ekonomskoj suradnji i razvitku (OECD), koja okuplja 35 najrazvijenijih zemalja, “riziku automatizacije” izloženo je otprilike deset posto zaposlenih u tim zemljama. Ne u svim jednako, naravno. U Južnoj Koreji taj je omjer na otprilike 6 posto, a u Austriji dvostruko viši – oko 12 posto. Ovisi to dobrim dijelom o tome što ljudi u tim zemljama rade te kakva je struktura gospodarstva. Zemlje u kojima su se radna mjesta već “prilagodila automatizaciji” prirodno su izložene manjem riziku u budućnosti.



S druge strane, briselski Bruegel, vodeći ekonomski think tank u Europi, procjenjuje da je “riziku kompjuterizacije” izloženo otprilike 50 posto radnih mjesta u EU. Najmanje u Švedskoj, nešto iznad 45 posto, najviše u Rumunjskoj – više od 60 posto. U Hrvatskoj 55 posto. Slični, jednako autoritativni izvori, iznose jednako radikalna predviđanja, da će već za trideset godina roboti preuzeti polovicu poslova te kako će do kraja stoljeća ljudi na poslu postati u potpunosti nepotrebni. Jedni tvrde da je pitanje vremena kad će i koliko biti reducirani poslovi za koje nije potrebna visoka stručnost, kao što su razne dostave, čišćenja, rad na šalteru, u trgovini. Prema drugim mišljenjima, najugroženija je srednja klasa (Tyler Cowen: “Average is Over”). Treći naglasak stavljaju na visokostručne poslove, primjerice, dijagnostičara i kirurga (Martin Ford: “Rise of the Robots”). Bolje je da neke operacije izvode roboti, ne zadrhti im ruka. Već su automatizirani i poslovi pravnika, ali na meti su i računalni stručnjaci. Što je, uostalom, prirodnije, nego da računala preuzmu poslove s računalima.



Ova, donekle komplementarna, ali dobrim dijelom oprečna, predviđanja izazivaju najmanje dva zaključka. Prvi je o eroziji autoriteta, standardnoj pojavi novog doba, kojoj je uvodno ipak potrebno i ovdje posvetiti malo pozornosti. Drugi je da se u svijetu rada događa nešto ozbiljno i važno, na što se ne može tek odmahnuti rukom. Cijeli je članak pokušaj jedne analize koliko-toliko zasnovane na logici i iskustvima iz povijesti, jer podaci još uvijek malo znače. Vidjet će se i zašto.



Cijeli tekst dostupan je na web stranici Mreže.