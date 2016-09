Mreža 10 / 2016 - listopad 2016.

TEMA BROJA

5 GHz vs 2,4 GHz

WiFi na mukama

Prošlo je desetak godina od rapidne eksplozije popularnosti WiFi mreža. 2006. godine još smo mogli uživati u slobodi bez žica i brzini rada, no situacija je danas bitno drugačija – poplava bežičnih mreža dovela je do zagušenja spektra, i samim time značajnog usporavanja. Lijek postoji u obliku 5-gigahercnog spektra, no s njim dolaze i ne bašugodne nuspojave...