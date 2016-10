Hrvoje Brekalo

Posljednjih godina je zamijećen nagli porast poremećaja vida u osoba koje se u radu služe monitorima ili terminalima (brojke govore da 75 do 90% tih ljudi ima simptome vidnih smetnji). Skovan je i naziv Computer Vision Syndrome (CVS). Najkraće rečeno, CVS nastaje kada se oči opterećuju gledanjem u ekran više nego što to one mogu podnijeti. Službena definicija američke optometrijske asocijacije (The American Optometric Association, AOA) kaže da CVS predstavlja „kompleks očnih i vidnih poteškoća koje se pojavljuju tijekom ili vezano uz korištenje kompjutora“. Najčešće tegobe su naprezanje očiju, glavobolje, zamagljeni vid i sporo refokusiranje pogleda, suhoća i nadraženost očiju te bol u vratu ili leđima.

Ukoliko vam ovaj tekst djeluje poznato, onda se s punim pravom možete ponositi svojom memorijom, a još više odanošću Bugu – jer upravo sam citirao nenadmašnog Igora Bercekog, zvanog Doc, odnosno prenio dio njegovog legendarnog tekst iz ožujka 1999., objavljenog u Bugu pod naslovom: Si vis pacem, para bellum.

U ergonomiji rada na računalu zamor očiju je jedan od bitnih problema, pa iako je vremenom donekle umanjen napretkom tehnologije izrade monitora i grafičkih podsustava računala, nije u potpunosti otklonjen. Ima puno savjeta i načina kako se nositi s problemima koje je Doc pobrojao, a jedno od rješenja nude i proizvođači suvremenih leća za naočale.

Nedavno nam se javio domaći distributer leća Eyezen, poznate francuske tvrtke Essilor, s ponudom da testiramo leće za naočale posebno predviđene za dugotrajni rad na računalu. Kako većinu dana u tjednu provodim osam sati, pa i više, za računalom, predložio sam da ja budem testni kunić! U posljednje vrijeme osjećao sam sve veći umor očiju u popodnevnim i večernjim satima, što su znale pratiti i glavobolje, baš kako to navodi Doc, pa me zanimalo mogu li mi namjenski napravljene leće pomoći u otklanjanju tih tegoba?

Kako već imam solidnu dioptriju (nešto preko +2) upućen sam u optiku Jojo gdje je pregled potvrdio ono čega sam već neko vrijeme bio svjestan, moja se dioptrija popela na +3. Ovdje je priča krenula meni neočekivanim smjerom jer me optičarka uvjeravala kako bi za mene optimalne bile progresivne leće s obzirom da osim što gledam u monitor povremeno koristim tablet, crtam i skiciram. Prijedlog mi nije bio baš privlačan jer sam prije nekoliko godina probao progresivne leće jednog drugog proizvođača i iskustvo je bilo najblaže rečeno traumatično. No simpatična i uvjerljiva optičarka nije posustajala te mi je objasnila kako postoje velike razlike između pojedinih modela progresivnih leća. Meni je predložila izvedbu kod koje će najveći središnji dio biti optimiziran za gledanje ekrana na udaljenosti od šezdesetak centimetara, donji rub za fokusiranje radne površine stola, a gornji rub za povremeno fokusiranje na udaljenije točke u radnoj sobi. Teško mi je bilo pomiriti se sa spoznajom da tako mlad, tek četrdeset i pokoja, već moram nositi progresivne naočale, ali nisam imao drugog izlaza nego li pristati na prijedloge kompetentne osobe. I nakon nekoliko tjedana na mojoj glavi našao se Essilorov model leća Varilux Digitime izrađen tehnologijama Focus koja olakšava čitanje sitnih znakova, i Light Scan koja smanjuje bliještanje i poboljšava kontrast.

Bitno je napomenuti da se kod izrade progresivnih leća korisnicima daju četiri tjedna za privikavanja nakon kojih, u slučaju nezadovoljstva, mogu vratiti te naočale i dobiti zamjenske leće s fiksnom dioptrijom. A privikavanje je zaista nužno i neizbježno pogotovo ako ste kao ja navikli na naočale s fiksnom dioptrijom. U periodu adaptacije na progresivne naočale najviše mi je vremena trebalo da razvijem novu naviku pomicanja glave zajedno s pomicanjem zjenica dok mijenjam fokus s bližih na udaljenije točke kako bi izbjegao gledanje kroz zonu leća koja nije predviđena za udaljenost na koju mijenjam fokus.

I tako nakon par mjeseci s novim naočalama zadovoljno pišem ove retke. Ljudi iz Essilora naglasili su mi da je jedan od ključnih benefita Varilux leća premaz koji propušta korisnu plavo-tirkiznu svjetlost i uklanja štetnu plavo-ljubičastu svjetlost što smanjuje naprezanje očiju i pomaže pri postizanju jasnije slike. Što to za mene znači u praksi? Zamor, suzenje i crvenilo očiju koje sam doživljavao je nestalo čak i nakon povremenih noćnih sesija višesatnog intenzivnog gaminga.

Jedan od neočekivanih benefita je što idealnu fokusiranost na ekran postižem samo kad uspravno držim leđa i glavu pa me povremeni gubitak oštrine slike podsjeti na ispravno držanje, koje je bitno za smanjenje napetosti u vratu i leđnim mišićima.