Oleg Maštruko

Imao je sto mana, ponekad je pisao na silu, sigurno je najbolje tekstove često pisao nacugan (takes one to know one), no ono što je bitno je da je bio novinar do koske. Stara škola. Jedan od onih koji kad odu, znaš da s njima odlazi djelić svijeta koji se više neće vratiti. Momenti po kojima ga pamtim nisu za Pulitzera, ali su ljudski i karakteristični baš za osobu. Zadnjih godina mu se uopće nije putovalo, sigurno bi radije sjedio u birtiji na Borongaju sa svojom ekipom nego se vucarao globalnim metropolama, koje ga uopće ne zanimaju, prateći reprezentaciju. Čitali smo kod nas u redakciji te njegove tekstove, vidno nastale na silu, dobro smo se zabavljali, ali mu i zavidjeli - što bi samo Petric i ja, najveći ljubitelji putovanja u uredu, dali da možemo kao Židak šalabajzati globusom prateći reprezentaciju ili bilo što deseto, a on to radi jedva i na silu!

Jednom je pomiješao Minsk i Kijev, a valjda i repke s kojima smo igrali. I Harkov i Slovačku ili još nešto... Kad je bilo SP u Južnoj Africi, bešćutna medijska korporacija poslala ga je dolje kao svog najjačeg sportskog kolumnistu i to je bio urnebes. Ti tekstovi nisu imali stvarnu vrijednost, ali meta-vrijednost je bila do jaja. Bilo je razvidno da ga taj put i Južna Afrika uzbuđuju koliko i Priština ili Garešnica, ako ne i manje. Cijelo SP je, brijem, proveo zatvoren u hotelskoj sobi ili za hotelskim šankom, gledajući TV, fingirajući da ide na tekme.

Hoću reći, ovo što pišem možda zvuči kao kritika, ali uopće nije kritika, nego udivljenje. Udivljenje čovjeku koji je bio i ostao novinar do kosti, do zadnje minute, koji je pisao tekstove i iz Kijeva, Minska, Harkova i Johanesburga kad mu se nije dalo, kad ga je boleo racku i kad je vjerojatno bio umoran i zasićen.... ali ih je pisao, i iz svakog slova koje je pisao izbijao je autentični Židak, i mi smo ih čitali. Takvu junačku predanost poslu nove generacije "medijskih ljudi", digital gurua i ostalih seratora ne znaju, niti će ih ikada znati.

Jeffrey Bernard, koji je umro pred 20 godina, bio je još jedan takav novinar stare škole. Genijalan album New Ordera genijalnog naslova Low Life referencira na njegovu kolumnu. Citiram s Wikipedije: "His column, entitled 'Low Life' was contrasted with the 'High Life' column by wealthy socialite Taki Theodoracopulos, writing as Taki. While Taki's column described a life of yachts, casinos, and grand hotels, Bernard's was described by Jonathan Meades as a 'suicide note in weekly instalments' and principally chronicled his daily round of intoxication and dissipation in the Coach and Horses public house and its fateful consequences."

Bernard je imao legendaran status u redakciji, njegove kolumne čekali su do zadnje minute deadlinea, i kad ne bi poslao otisnuli bi praznu stranicu s jednom rečenicom - "Jeffrey Bernard is unwell." Često to prepričavam, govoreći da nema većeg statusa kojeg kolumnist može dosegnuti, sanjam moment da mene netko čeka do samog kraja i otisne "Oleg is unwell." Ali rijetki to zasluže i dočekaju. Jeffrey Bernard bio je jedan.... možda i jedini, jer sad su vremena weba, nema jasnog deadlinea, niti itko ikog čeka, niti ima potrebe da se otisne stranica s napomenom. Nikog nije briga ni za što.

U Hrvatskoj, jako jako malo novinara je zavrijedilo takav status. Židak je bio jedan od njih. Zaslužio je da se na praznu stranicu napiše: Tomislav Židak nije dobro.