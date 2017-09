ALLPlayer 7.4

Možda ne spada među najmoćnije i najuglađenije multimedijske reproduktore, no nudi šačicu prilično zanimljivih mogućosti koje se rijetko kada mogu vidjeti kod drugih sličnih reproduktora…

Multimedijskih reproduktora, bilo komercijalnih ili besplatnih, definitivno ne nedostaje. Izbor omiljenog prilično je individualan, a oni najbolji i najpopularniji mnogima su dobro poznati. Ipak, postoje i nešto relativno manje poznata imena koja se pokušavaju pozicionirati u prilično moćnome društvu, a to čine tako da ponude neke možda i netipične mogućnosti. ALLPlayer je višeplatformski multimedijski reproduktor koji je dostupan na Windowsima i na mobilnim platforama, a osim što će itekako dobro poslužiti za reprodukciju videozapisa, nudi i neke dodatne mogućnosti.

Sve počinje tipičnom instalacijom pri kojoj je moguće odlučiti se za jednostavnu instalaciju ili onu u kojoj je moguće utjecati na instalaciju dva dodatna modula. No kako zapravo nema razloga da se ne instalira dodatak koji omogućuje udaljeno upravljanje ALLPlayerom s pametnog telefona (potrebno je i na telefonu instalirati za to namijenjenu aplikaciju) kao i dodatak za preuzimanje titlova s poznatog servisa OpenSubtitles.org, najbolje je odlučiti se za jednostavnu instalaciju.7

Nakon što ona završi, na radnoj će se površini pojaviti tri prečaca: ALLPlayer , ALLPlayer Radio, ALLPlayer Remote Control. Prva dva će pokrenuti osnovno sučelje ALLPlayera s time da će jedan odmah pokazati popis radijskih postaja koje je moguće slušati, a zadnji služi za udaljeno upravljanje ALLPlayerom s pametnog telefona. Samo sučelje ALLPlayera se funkcionalno ne razlikuje pretjerano od drugih sličnih reproduktora, a ako se želi pogledati neki videozapis, dovoljno ga je tek dovući u prozor. Reprodukcija će odmah otpočeti, a automatski će biti prikazani i titlovi ako oni postoje.

U slučaju da ih nema, ALLPlayer će ih pokušati preuzeti s podržanog servisa. Kontrole su jednostavne, a traka na kojoj se nalazi zapravo će biti skrivena kako ne bi smetali pri gledanju videa. Omjer stranica glavnoga prozora bit će istovjetan omjeru filma koji se reproducirati i taj će omjer biti zadržan kako se prozor rasteže (to je moguće promijeniti izborom nekog drugog omjera putem skočnog izbornika). ALLPlayer dopušta otvaranje ogromnog broja videoformata, zna reproducirati i DVD naslove, a nije mu strana niti reprodukcija CD naslova.

Jedna od zanimljivih mogućnosti jest opcija pretraživanja; moguće je dodati mape pa čak i web stranice koje se žele pretraživati nakon čega samo treba unijeti naslov filma koji se želi gledati i ALLPlayer će ga pronaći. Zgodan je detalj i podrška za višemonitorske sustave pa je moguće odrediti na kojem će se monitoru reproducirati film. Zapravo, dodatne će se mogućnost i zanimljive značajke pronaći na skočnom izborniku. On će se aktivirati tako da se bilo gdje unutar glavnog prozora klikne desnom tipkom miša, a s njime postaje jasno kako ALLPlayer doista nudi neke prilično zgodne stvarčice.

Tako je tu podrška za reprodukciju 3D naslova, upravljanje nizom parametara slike i zvuka, mogućnost da se upravljačka ploča s kontrolama prikaže odmah ispod prozora s videom ili vizualizacijama koje se mogu prikazivati kada se reproducira audiozapis, tu je i mogućnost preskakanja na poglavlja unutar videozapisa ako ih on uopće sadrži, zatim mogućnost aktiviranja prikaza panela s playlistama i, konačno, stavka putem koje će se pokrenut konfiguracija samoga ALLPlayera.

U konfiguraciju ALLPlayera svakako valja zaviriti jer će se i tu pronaći zanimljive stvarčice. Prije svega je tu dio namijenjen titlovima za filmove gdje je moguće precizno prilagoditi izgled slova koja će se koristiti kod prikaza titlova, ali i mogućnost aktivacije ili deaktivacije automatske prilagodbe brzine prikaza titlova u ovisnosti koliko ih se brzo može pročitati. Tu je čak i maleni editor titlova kojima je omogućeno brzinsko uređivanje, dorada i usklađivanje titlova uz otvoreni videozapis.

ALLPlayer nudi i podešavanje parametara potrebnih za čitanje titlova na glas. Da, ALLPlayer može čitati titlove koji se prikazuju uz film što je pomalo neobično, no nekima bi to moglo biti korisno. U konfiguraciji će se pronaći i popis tipkovničkih prečaca s opcijom da ih se prilagodi, a tu si i dodatni alati poput onoga kojim će se doznati nešto više o filmu koji se namjerava gledati (informacije se prikupljaju s IMDB-a), a tu je i poseban segment koji će provjeriti postoje li na računalu svi potrebni kodeki i zatim ponuditi da se preuzmu i instaliraju oni koji nedostaju. Dakako, to nije kraj njegovim mogućnostima.

U svakom slučaju, ALLPlayer je pomalo netipičan no svejedno vrlo zanimljiv reproduktor koji se dobro snalazi s reprodukcijom videozapisa i glazbe nudeći pri svemu tome i dodatne stvarčice kao što je dobra podrška za titlove, podrška za reprodukciju internetskih radijskih postaja, mogućnost upravljanja s pametnih telefona, ograničavanje pristupa videodatotekama lozinkom (roditeljska zaštita), pa čak i mogućnost čitanja titlova koji se prikazuju na glas. ALLPlayer je besplatan.