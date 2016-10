Audacious 3.8

Portabilni glazbeni reproduktor otvorenog koda koji je naslijedio slavni XMMS posebno će se dopasti svima koji moraju žonglirati između Windowsa i Linuxa, a žele na raspolaganju imati isti audioreproduktor…

Audacious je zapravo jednostavan portabilni reproduktor glazbenih datoteka, no koji nudi sve ono što bi takav program i trebao ponuditi za ugodno slušanje glazbe. Poznat je po činjenici da je naslijedio dobro poznati XMMS, još jedan glazbeni reproduktor koji je za uzor imao Winamp, a češće će ga prepoznati oni koji su kao svoj operativni sustav izbrali neku od distribucija GNU/Linuxa. Bez obzira na to, dobro se udomaćio na Windowsima, a sigurno će biti zanimljiv svima onima koji ne mogu prežaliti činjenicu da se Winamp već dulje vrijeme aktivno ne razvija.

Osnovno sučelje nalikuje danas modernim reproduktorima, ali nudi vrlo ograničene mogućnost upravljanja glazbenom kolekcijom. Bolje rečeno, naglašeno je kreiranje playlista koja će svaka biti prikazana kao kartica u glavnome sučelju, a kako bi otpočela reprodukcija, potrebno je tek dvoklliknuti na neku od pjesama u playlisti ili pritisnuti kombinaciju tipki CTRL+Enter (označena pjesme će biti reproducirana).

Kontrole kojima se upravlja sama reprodukcija nalaze se na traci smještenoj pri vrhu prozora, a donjim djelom dominira panel u kojem se prikazuje naziv pjesme koja se trenutačno reproducira, zajedno s prikazom naslovnice albuma kojemu pjesma pripada kao i sitan prikaz vizualizacije (spektralni analizator). Za više kontrola koje se izravno tiču načina i upravljanjem reprodukcije treba zaviriti u izbornik Playback, a svakako je zgodno to što se pored većine opcija nalaze i prečaci na tipkovnici. Njima se upravljanje samim reproduktorom značajno ubrzava pa ih svakako vrijedi upamtiti.

Audacious podržava sve popularne audioformate, a sposoban je reproducirati i streaminge; dovoljno je tek pritisnuti kombinaciju tipku CTRL+L i u malenom dijaloškom okviru dodati URL koji se želi slušati. Nezgodno je to što će se ta internetska radijska postaja (ili već neki drugi izvor glazbe) dodati u trenutačno otvorenu playlistu pa je uputnije otvoriti novu i tamo ubaciti URL koji se želi slušati, no zato je posebno korisno to što Audacious podržava snimanje izvora streaming glazbe (aktivira se kombinacijom tipki CTRL+D ili se ta stavka može potražiti u izborniku Output).

Kako je naglasak na stvaranje playlistama posebno izražen, tu je i cijeli niz dodataka i opcija upravo za njihovo upravljanje i manipulaciju. Sve se nalazi pod izbornikom Playlist, a tu treba izdvojiti zgodno riješene opcije za sortiranje pjesama u playlistama, zatim uvoz i izvoz playlista, lako uklanjanje dupliciranih pjesama, a tu su i katkada praktični plutajući prozori: Playlist Manager i Queue Manager. Općenito gledano, reprodukcija kao i manipulaciju pjesama prilično je dobro riješena, a jednom kada se ovlada i prečicama na tipkovnici, stvari samo postaju dodatno dobre. No Audacious nudi i brojne druge zgodne značajke.

Premda one nisu na prvi pogled evidentne, čim se zaviri u konfiguraciju samoga reproduktora, stvari postaju daleko jasnije. Tako će se tu najprije pronaći mogućnost promjene sučelja i to prilično radikalno. Naime, Audacious podržava skinove, a jedan od njih je i onaj koji će Audacious načiniti da nalikuje na Winamp. Zgodno je i to što je skinove moguće izrađivati, ali koristiti i već postojeće koje su bile kompatibilne s XMMS-om. Osim toga, tu je i poseban segment s pluginovima.

Audacious nudi cijeli niz proširenja kojima se mogu dodatno proširiti njegove inače relativno skromne mogućnosti, a tu su i efekti, nekoliko vizualizacija (tu je i OpenGL spektralni analizator no koji se ne može u potpunosti razvući preko cijeloga zaslona), upravljanje pluginovima za ulazne formate (moguće je definirati i neke vrlo specifične parametre), a tu su i druge stvarčice. Bilo kako bilo, svi oni koji traže zamjenu za svoj trenutačni glazbeni reproduktor (i to pogotovo ako se često prebacuju između Windowsa i Linuxa), a žele se prisjetiti i razdoblja kada je svijetom reproduktora apsolutno dominirao Winamp, svakako bi trebali iskušati Audacious.