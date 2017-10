B1 Free Archiver 1.7.120

Nije raskošno opremljen, no dobro se integrira u sustav i jednostavno će odlično doći kada se na brzinu šačica datoteka želi komprimirati ili kada se iz podržanih arhiva žele izvući datoteke…

Jedan od najboljih načina da se lako odjednom distribuira više datoteka ili mapa jest da ih se jednostavno sažme u neku od dobro poznatih vrsta arhiva. Isto vrijedi i kada se želi uštedjeti prostor na disku; datoteke se mogu na sigurnom čuvati komprimirane. Alata koji upravo to omogućuju definitivno ima mnogo, a osim što ih je šačica komercijalnih, tu je i cijeli niz besplatnih univerzalnih arhivera kao i onih otvorenoga koda. B1 Free Archiver je, baš kao što se to prema njegovu nazivu može zaključiti, besplatan arhiver.

Već je na prvi pogled jasno kako nije riječ o alatu koji se može pohvaliti raskošnim mogućnostima što mu, zapravo, i ne mora nužno biti otegotna okolnost. Naime, neki od razvikanih arhivera toliko su krcati raznim mogućnostima da ih zapravo počinje biti nepraktično koristiti za ono za što se arhiveri najviše i koriste – za jednostavno komprimiranje datoteka i mapa kao i izvlačenje datoteka iz već gotovih arhiva. Ovaj arhive upravo u tome prednjači, a od gomile drugih sličah besplatnih alata izdvaja se i time što nudi vlastiti format arhive.

Njegova je instalacija vrlo jednostavna, a već je u prvom koraku moguće definirat hoće li se integrirati u Windowse tako da se dodaju prikladne stavke na skočni izbornik kao i odlučiti hoće li B1 Free Archiver postati zadužen za otvaranje podržanih arhivskih formata. Nakon što instalacija završi, otvorit će se pozdravni prozor u kojem je moguće naznačiti jezik sučelja. Na žalost, među ponuđenim jezicima nema i hrvatskog, no bilo tko se može pridružiti kolaborativnom projektu prevođenja.

S obzirom na to da se prilično dobro integrira u sustav, a pod time se zapravo misli na to da će pojaviti odgovarajuće opcije kada se klikne desnom tipkom miša bilo na arhivu ili na datoteke i mape koje se želi sažeti, samo sučelje nije toliko presudno. Ipak, sučelje mu je osmišljeno kao kod kakvog rudimentarni upravitelj datotekama pa može dobro doći kada se želi rudariti po hijerarhijskom stablu mapa na samome disku. Praktičan je detalj što se na lijevoj strani nalazi panel na kojem će biti prikazan pretpregled datoteka što je je korisno kada se ili žele sažeti ili izvući fotografije.

B1 Free Archiver podržava tek najpopularnije formate arhiva pa svi oni koji žele pri ruci imati arhiver koji će znati otvoriti i one neke totalno egzotične arhive, morat će potražiti neko drugo rješenje (ima ih i više nego dovoljno). S druge strane, oni koji najčešće susreću arhivske formate kao što su to Zip, Rar, 7z, a tu i tamo Gz ili Tar, s ovim će alatom itekako biti sretni – sve ih uredno može otvoriti i datoteke će u tren oka iz njih izvući. Što se tiče samog sažimanja, tu je priča ponešto drugačije.

Sposoban je napraviti B1 arhivu, zatim Zip, 7-zip i Tar s time da preferira upravo vlastiti format. Ne može se baš reći da taj format postiže zavidne rezultate, ali ako se namjerava zadržati B1 Free Archiver kao primarni alat za upravljanje arhivama onda i nije tako loša ideja da se arhive čuvaju u tom formatu. Dakako, ako se ne namjeravaju dijeliti s drugima. U suprotnom je daleko upitnije držati se provjerenog formata kao što je to Zip. Pri samom stvaranju arhiva ne nude se neke posebno dodatne mogućnosti, a osim što je moguće izabrati stupanj sažimanja, arhive je moguće zaštititi lozinkom i na taj način njihov sadržaj šifrirati (oslanja se na 256-bitni kriptografski algoritam AES).

B1 Free Archiver je posve besplatan za korištenje, a zgodno je i to što je javno dostupan i njegov programski kod pa je alate i biblioteke koje koristi moguće rabiti i u vlastiti projekte. Osim toga, zanimljiv je i po tome što se ne ograničava samo na Windows, što znači da ga se može koristiti i na GNU/Linuxu, na MacOS-u ali i čak i na pametnim telefonima opremljenima s Androidom. U svakom slučaju, bez obzira na to što nije raskošno opremljen i nedostaju mu neke stvarčice koje su tijekom vremena postaje tipične za arhivere, B1 Free Archiver se nameće kao praktično i zgodno rješenje za sve one koji samo na brzinu žele komprimirati neke datoteke i poslati i isto ih tako izvući iz arhiva koje primaju.