DriverMax 9.12

Spada među najpopularnije i ponajbolje alate koji će brzo i posve bezbolno pronaći ažuriranja upravljačkih programa za hardver u računalu. Nudi i funkcionalnu besplatnu inačicu koja je prilično limitirana…

Ako nije pokvareno, ne popravljaj! To je jedna od poznatijih uzrečica koja se u mnogo navrata doista pokazala istinitom. O tome odnosi li se ona i na ažuriranje drivera ili ne (nešto čemu mnogi pribjegavaju s velikom dozom skepse i strahom), uvijek se može raspravljati. No neupitna je činjenica ta da je općenito redovito ažuriranje računala dobra praksa koju je uputno provoditi, a u to se definitivno ubraja i redovito ažuriranje upravljačkih programa za hardver od kojega je sačinjeno računalo.

Na žalost, takvo što baš i nije najjednostavniji zadatak, čak i unatoč tome što se neki proizvođači hardvera trude ponuditi vlastite alate koji će periodično provjeravati postoji li nova inačica upravljačkih programa, preuzeti ga i onda i instalirati. Naime, većina proizvođača uopće nema takvih rješenja, a to onda za krajnje korisnike znači da moraju ručno provjeravati na službenim web stranicama postoji li nadogradnja upravljačkog programa koju će onda morati sami i ručno instalirati kada ih se preuzme.

Srećom, postoje specijalizirani alati koji taj posao čine daleko lakšim, a jedan od najpoznatijih i ponajboljih alata te vrste upravo je DriverMax. Instalira se baš kao i svaki drugi program, a kada se pokrene, pokazat će se jednostavno i moderno sučelje u kojemu pri vrhu prozora dominiraju pet kartica. U početnoj kartici bit će prikazane osnovne informacije o samom računalu, pregled rezultata zadnjeg pregleda računala kao i veliki gumb kojim će se pokrenuti proces pretrage za svježim inačicama upravljačkih programa.

U kartici Driver updates bit će prikazani svi uređaji za koje postoje najnovije inačice drivera, ali tek nakon što je proces pregleda dovršen. DriverMax je prilično brz pri detekciji hardvera, a jednako je tako brz i kada treba pronaći odgovarajuće drivere. Jednom kada ih nađe, instalacija je vrlo jednostavna; valja tek označiti jedan ili više uređaja za koje će se driveri ažurirati i kliknuti na gumb Download and Install. Ubrzo nakon toga će otpočeti preuzimanje drivera i njihova instalacija (instalacija će otpočeti tek nakon što se prihvate uvjeti o korištenju te tek nakon što se napravi točka za oporavak sustava).

Kao i svi drugi programi ovoga tipa i DriverMax omogućava izradu pričuvnih kopija upravljačkih programa za uređaje u računalu (samo treba kliknuti na karticu Backup), a kako se pri instalaciji stvara i točka za oporavak sustava, u slučaju da nova inačica drivera stvara probleme, uvijek je lako poništiti instalaciju i vratiti prethodnu i stabilnu inačicu upravljačkog programa. To će se najlakše napraviti putem samoga alata i to tako da se u sučelju klikne na karticu Restore.

DriverMax nudi besplatno izdanje koje nudi osnovnu funkcionalnost no uz ograničenja. Tako u besplatnom izdanju nije moguće označiti da se automatski instaliraju sva pronađena ažuriranja za upravljačke programe, a dnevno je moguće ažurirati samo dva uređaja dok je mjesečno ograničenje postavljeno na ukupno deset ažuriranja.

Osim toga, ponešto je limitirana brzina preuzimanja, a nema niti automatskog preuzimanja upravljačkih programa nakon periodične provjere (vrijeme kada će DriverMax potražiti ažuriranja definira se u postavkama). Sva ta ograničenja ne postoje u izdanju Pro za koje je potrebno plaćati pretplatu (mjesečnu, godišnju ili dvogodišnju) ili se može odlučiti za jednokratnu naknadu od 90 dolara za koju se dobiva perpetualna licenca.

Dakle, DriverMax je jednostavan no istodobno i sposoban alat koji će uspješno pronaći nove inačice upravljačkih programa za sav hardver u računalu i onda ponuditi da se ta ažuriranja preuzmu i instaliraju. Budući da omogućuje i izvlačenje postojećih upravljačkih programa u jednu Zip arhivu (u svrhu backupa), moguće ga je iskoristiti i da se instaliraju driveri za sve uređaje nakon reinstalacije Windowsa no njegova je ključna prednost to što će svakodnevno provjeravati postoje li nove inačice drivera i ponuditi ih da ih instalira. U svakom slučaju, vrijedi ga probati.