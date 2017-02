MAMP 3.3.0

Fino napravljen paket koji omogućuje da se u tren oka formira WAMP okruženje (Windows, Apache, MySQL i PHP) ili MAMP ako je u pitanju OS X, a koje nudi i daleko opremljenije izdanje Pro no koje je potrebno prilično papreno platiti…

Svi oni koji se bave razvojem web aplikacija obično na svojem lokalnom računalu imaju postavljeno okruženje koje im upravo to omogućuje. Tu se ne misli na razvojno sučelje što podrazumijeva neke od tekstualnih editora namijenjenih programerima ili opremljenijim integriranim razvojnim sučeljima, nego ponajprije na serverske komponente: web poslužitelj kao što je Apache, bazu podataka kao što je MySQL i neku od serverskih skriptnih tehnologija kao što je to PHP. Sve nabrojano moguće je instalirati ručno i zatim individualno konfigurirati kako bi zajedno stvorili serversko okruženje koje se i inače koristi kako bi se servirale web stranice, ali i pri njihovom razvoju.

Na žalost, ručna instalacija i konfiguriranje tih komponenti može biti prilično naporno i to pogotovo kada su u pitanju Windowsi (većina će se razvojnih programerima bez puno razmišljanja za potrebe razvoje obično osloniti na neku od distribucija GNU/Linuxa gdje sve ove komponente sasvim prirodno obitavaju), no sva se potencijalna muka i napor oko instalacije na Windowsima vrlo se lako može izbjeći. Naime, postoji niz rješenja koje instalaciju razvojnog serverskog okruženja na Windowsima poznatijeg pod kraticom WAMP (Windows, Apache, MySQL i PHP) čine iznimno bezbolnim i jednostavnim iskustvom. Jedno od takvih upravo je MAMP.

Svoj je život ponajprije započelo na OS-u X od kuda vuče i izvorni naziv (Macintosh, Apache, MySQL and PHP) no od kada je postao dostupan i na Windowsima svoje je ime učinio univerzalnim pa sada kratica MAMP zapravo znači My Apache - MySQL - PHP. Paket namijenjen Windowsima teži oko 330 MB, a nakon što ga se preuzme, potrebno ga je instalirati. Srećom, instalacija se ne razlikuje od instalacije posve tipičnih aplikacija namijenjenih Windowsima i tu ne bi trebalo biti baš nikakvih problema, a jedino na što treba pripaziti jest odredišna mapa kamo će se instalirati sve što je potrebno te hoće li se koristiti inačica Pro.

Preporuka je da putanja bude što kraća, a svi oni koji nisu spremni platiti za inačicu Pro uz koju se dobiva i prava mnoštvo dodatka i proširenih mogućnosti, morat će pri instalaciji ukloniti kvačicu pored te opcije kako bi se instalirala besplatna i suštinski dostatno opremljena inačica za osnovne potrebe. Jednom kada je instalacija završila, potrebno je pokrenuti osnovnu kontrolnu ploču MAMP-a te podesiti parametre ključne za rad dostupnih poslužiteljskih komponenti; ponajprije portova na kojima će instalirani poslužitelji slušati ako iz bilo kojeg razloga neće raditi standardni portovi (najčešće može probleme stvarati port 80 na kojem sluša Apache).

Kontrolna se ploča pokreće putem ikone koja će se pojaviti na radnoj površini, a portovi će se podesiti tako da se klikne na gumb Preferences te se potraži kartica Ports u kojoj je najbolje kliknuti na gumb Set MAMP ports to default čime će se postaviti portovi na vrijednosti koje ne bi trebale ni s čim doći u koliziju (valja samo pripaziti jer će se time promijeniti standardni port MySQL-a). Od drugih postavki, putem kontrolne je ploče moguće označiti želi li se kao web poslužitelj koristiti Apache ili Nginx te odrediti korijensku mapu od kuda će biti servirane datoteke (u tu će se mapu kasnije dodavati PHP aplikacije), zatim odlučiti se između različitih inačica PHP-a te odrediti hoće li se serverske komponente pokrenuti odmah pri aktiviranju samoga MAMP-a ili ne.

Inicijalno je potrebno ručno aktivirati komponente tako da se klikne na Start Servers (pri prvom je pokretanju potrebno dopustiti iznimke u vatrozidu ugrađenom u Windows). Dakako, to nije sve. U samoj sredini kontrolne ploče nalazi se u gumb Open start page koji će u zadanom web pregledniku otvoriti osnovnu MAMP-ovu stranicu (sama korijenska stranica nalazi se na adresi http://localhost:8888/ pod uvjetom da je za Apache ili Nginx naznačen port 8888). Na toj je osnovnoj stranici moguće doznati korisničke (root) podatke za MySQL bazu podataka, pregledati dodatne informacije o učitanoj i trenutačnoj konfiguraciji PHP-a kroz dobro znanu funkciju phpinfo(), a pod izbornikom Tools su se skrili phpMyAdmin namijenjen radu s MySQL bazama podataka te phpLiteAdmin za rad s bazom podataka SQLite.

To je, manje ili više, sve što osnovna i besplatna inačica MAMP-a nudi no to je i više nego dovoljno da se instalira velik broj web aplikacija i sustava kao što su, primjerice, Wordpress, Drupal, Joomla i štošta drugo. Ipak, oni koji žele više uvijek mogu odlučiti zavući ruku u džep i izdvojiti oko tristotinjak kuna kako bi se dobio cijeli niz dodatnih mogućnosti: više verzija PHP-a, podršku za SMTP, dodatne module, podršku za dinamički DNS i štošta drugo što čak i poznate alternative kao što su WampServer, XAMPP, AMMPS i druga slična rješenja zapravo i ne nude. Za sve dodatne konfiguracijske korake, primjerice, kako i gdje dodati module za Apache, najbolje je zaviriti u kompaktnu no informativnu online dokumentaciju.