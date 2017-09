MiniTool Power Data Recovery 7.5

Riječ je o sposobnom alatu za vraćanje izbrisanih datoteka koji je prilagođen i totalnim početnicima, a iako svoj posao odrađuje prilično dobro, ne treba od njega očekivati čuda…

Nevjerojatno je lako izgubiti dragocjene datoteke bez obzira što se to možda činilo gotovo nemogućim. Trenutak nepažnje, koji krivi potez pri brisanju datoteka, zatajenje diskova ili već neka od drugih havarija dovoljni su da se izgube one srcu drage slike ili dokumenti na kojima se tjednima mukotrpno radilo. Oni koji redovito paze da uvijek imaju spremne pričuvne kopije koristeći nekih od dostupnih alata ili oblačnih servisa u trenutku gubitka datoteka gotovo uvijek ih lako mogu izvući i tu mjesta za brigu obično nema.

No što kada i pričuvne kopije nisu dostupne i datoteke se jednostavno čine zauvijek izgubljene? Stvari ipak mogu biti nešto svjetlije nego što se na prvi pogled čine, a nadu da će datoteke biti spašene bude alati koji se specijaliziraju upravo za vraćanje izbrisanih datoteka. MiniTool Power Data Recovery je jedan od ponajboljih alate te vrste, a ne samo da je sposoban vratiti datoteke i onda kada se situacija čini bezizlazna, nego je prilagođen i totalnim početnicima pa ga je vrlo lako koristiti.

Kao i uvijek, sve počinje s tipičnom instalacijom. Ipak, MiniTool Power Data Recovery će upozoriti na to da se softver nikada ne bi trebao instalirati na onaj disk s kojega se žele vratiti podaci. To je sasvim razumljivo s obzirom na prirodu kako funkcionira brisanje i zapisivanje datoteka na diskove (same datoteke zapravo nisu izbrisane dok ih se ne prebriše nego je prostor koje zauzimaju tek naznačen kao slobodan pa ga operativni sustav može koristiti kada želi zapisati nove datoteke). Nakon instalacije pojavit će se jednostavno sučelje na kojem su jasno istaknuta pet modula kojima raspolaže.

Moduli su redom: Undelete Recovery, Lost Partition Recovery, Digital Media Recovery, CD/DVD Recovery i Damaged Partiton Recovery. Prvi je modul najtipičniji i pomoći će pronaći netom izbrisane datoteke pa je samim time i sam pregled diskova s kojih se želi vratiti datoteka najbrži. To zapravo ujedno znači i da će se tom metodom pronaći najmanje datoteka koje se želi vratiti. U slučaju da se diskovi žele dubinski pretražiti, bolje je odlučiti se za modul Damaged Partiton Recovery ili za Lost Partition Recovery. No u tom se slučaju treba pripremiti na nešto dulje skeniranje što će biti tim dulje što je disk veći, ali se čekanje svakako isplati – pri ovome se mogu pronaći datoteke čak i onda kada su particije izbrisane ili bile oštećene, a disk formatiran.

Ako se želi skeniranje usredotočiti isključivo na pronalaženje multimedijalnih datoteka kao što su slike ili audiodatoteke i to ne nužno na diskovima koji se nalaze u računalu, nego i na prijenosnim memorijama, onda je izbor sasvim jasan i valja kliknuti na Digital Media Recovery i, nakon što se pokrene skeniranje, pričekati da se prikažu rezultati koji, ovisno o nizu parametara, mogu biti i prilično dobri ili razočaravajući. Ovo potonje samo znači da alati kao što je MiniTool Power Data Recovery nisu svemogući, ali i da posao mogu odraditi iznenađujuće dobro. Konačno, za posljednji modul, odnosno CD/DVD Recovery, sasvim je jasno čemu je namijenjen, a dobro će doći upravo kada se s optičkih medija koji imaju čak i fizička oštećenja žele izvući datoteke.

Bez obzira koji se modul aktivira, princip rada je otprilike isti. Najprije se odabere disk (ili particija) na kojoj se žele pronaći nestale datoteke i zatim se, ovisno o modulu, pokrene detaljnije i sporije te ono brže skeniranje. Nakon što ono završi, bit će prikazani rezultati i to u klasičnom hijerarhijskom obliku: na lijevoj strani će biti prikazano stablo mapa, a ne desnoj što one sadržavaju. Kako bi se željene datoteke vratile, potrebno ih je označiti kvačicom, kliknuti desnom tipkom miša i s izbornika koji će se prikazati odabrati opciju Recover. Nakon toga valja naznačiti odredišnu mapu (ne bi trebala biti na istom disku s kojega se vraćaju datoteke) i time je proces vraćanja datoteka završen.

Pri pronalasku datoteka koje MiniTool Power Data Recovery može vratiti, pomažu neke dodatne mogućnosti kao što je opcija pretraživanja, a moguće je prilagoditi i osnovni prikaz koristeći dostupne filtre. Zgodno je i to što je tu ugrađen preglednik datoteka (posebno korisno za fotografije), a korisno može biti i to što je rezultate skeniranje moguće izvesti u tekstualnu datoteku (format .RSS) koju je kasnije moguće učitati u program. Osim toga, tu je i posebna bootabilana inačica koja se može koristiti čak i onda kada se operativni sustav na računalu ne može pokrenuti.

Besplatna inačica MiniTool Power Data Recoveryja više služi za demonstraciju što sam alat može i hoće li biti uspješan pri vraćanju izbrisanih datoteka, no ako se datoteke koje se vraćaju nisu veće od 1 GB, onda će itekako biti koristan. U slučaju da se želi vratiti više datoteka, potrebno je kupiti punu inačicu alata koja dolazi i nekoliko varijanti: Standard koja stoji 69 dolara, Deluxe koja stoji 89 dolara te Ultimate koja stoji 129 dolara.