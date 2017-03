Movavi Photo Editor 4.0.0

Editor slika koji ne cilja na zahtjevnije korisnike, a osim što nudi neke sasvim uobičajene mogućnosti i većinom s drži osnova, nudi i dodatne stvarčice kao što je mogućnost uklanjanja objekata s fotografija…

Movavi Photo Editor nije napredan editor slika, a to niti ne nastoji biti. Dapače, zapravo je riječ o alatu koji se, barem se to tako čini, promišljeno pokušava nametnuti korisnicima koji od editora slika traže neke vrlo specifične mogućnosti, a istodobno si ne žele priuštiti previše petljanja s podešavanjem niza parametara što nerijetko nude daleko napredniji editora slika bili oni komercijalni li besplatni. Doista, Movavi Photo Editor u tome zbilja uspijeva nudeći kroz uredno i pomalo netipično i kompaktno sučelje sve što je potrebno da se fotografije dorade.

Korištenje samoga alata iznimno je jednostavno, a sve počinje otvaranjem nekog od podržanih grafičkih formata. Tu nema nikakvih iznenađenja. Movavi Photo Editor ne podržava RAW formate nudi mogućnost otvaranje previše egzotičnih formata što samo dodatno potvrđuje kako je namijenjen kućnim korisnicima. I u tome nema baš ništa loše. Nakon što je slika otvorena, moguće ju je početi dorađivati i to služeći se dostupnim alatima i kontrolama; osnovne su mogućnosti razmještene pri vrhu prozora kao da ih se valja koristiti jednu za drugom, a dodatni alati i parametri svake od mogućnosti bit će smještene u desnom panelu.

Sve promjene će odmah biti vidljive na slici, a ako se želi usporediti razlika u odnosnu na original, valja tek kliknuti na tipku View Original koja se smjestila u samom gorenjem desnom kutku glavnoga prozora. Što sve Movavi Photo Editor može ponuditi? Prije svega, osnovnu mogućnost poboljšavanja parametara fotografije i to posve automatski, te tako da se klikne gumb Magic Enhance. Rezultati su većinom zadovoljavajući, a zanimljivo je da se svakim idućim klikom na taj gumb proces ponavlja pa je poboljšanja moguće dodatno naglasiti.

Dakako, oni koji bi radije kakvoću slike doradili tako da ručno podešavaju dostupne parametre, to mogu povlačenjem ručica parametara kao što je razina svjetline, kontrasta, zasićenosti boja, ekspozicije i slično. Na slike je moguće primjenjivati i razne efekte koji su razmješteni u desetak kategorija i time fotografijama udahnuti posebnu draž no to nije ništa što već nije viđeno. Tu su i druge tipične mogućnosti kao što je opcija izrezivanja fotografija i to već na temelju prethodnih šablona ili ručno, zatim dodavanje teksta na slike pri čemu je moguće oblikovati slova, tu je i rotiranje slike zajedno s alatom za izravnavanje slike, kao i klasična mogućnost promjene veličine slike.

Niti jedna od ovih mogućnosti ne nudi posebno napredne parametre, no to je zapravo ono što ovaj alat i čini zanimljivim svima onima koji ne traže značajke koje bi mogle parirati alatima kao što su to Photoshop ili Gimp. Ipak, tu su neke vrlo specifične stvarčice koje se ipak nešto rjeđe viđaju u klasičnim editorima slika. Prije svega je tu mogućnost retuširanja fotografija s dodatnim alatima za virtualno šminkanje, zatim alat za relativno lako uklanjanje objekata s fotografija i onda alat za uklanjanje pozadine sa slika.

Retuširanje slika se svodi na klasične korektivne alate poput onoga za uklanjanje efekta crvenih očiju ili neželjenih elemenata na slikama te sve ono što je i inače potrebno kada se žele retuširati portreti. A ono što će nekima posebno biti zanimljivo, svakako su alati koji se mogu koristiti za šminkanje poput onoga za promjenu boje očiju, bojanje usnica, crtanje obrva i slično. Nije riječ o ničemu previše spektakularnom, ali uz malo truda rezultati mogu biti prilično dobri.

Slično vrijedi i za alat za uklanjanje elemenata s fotografija. Stvarčica radi sasvim tipično: valja tek dostupnim alatima označiti jedan ili više elemenata koji se žele ukloniti i zatim kliknuti na gumb Start Erasing. Rezultati se razlikuju od slike do slike. U nekim slučajevima je označeni element (ili neželjeni subjekt) doista iznenađujuće dobro uklonjen, a u drugim je pokušaj uklanjanja u tolikoj mjeri ekstremno evidentan da se postavlja pitanje radi li uopće ta mogućnost. Stoga ne treba očekivati čuda te u obzir uzeti specifičnosti same fotografije, no generalno gledano, uklanjanje radi prilično dobro.

Konačno, tu je i mogućnost uklanjanja pozadine fotografije koju je također lako iskoristiti. Dovoljno je prvo virtualnim zelenim kistom označiti subjekt koji se želi zadržati, a zatim crvenim regiju koja se želi ukloniti. Ostaje tek izabrati zamjensku pozadinu (ona može biti i transparentna) i dopustiti da Movavi Photo Editor odradi svoj posao. I u ovome su slučaju rezultati prilično varijabilni, no većinom su dobri pa je se može slobodno koristiti kako bi se na tipičnoj portretnoj fotografiji uklonila pozadina (kosa će ostati prilično dobro izdvojena).

Movavi Photo Editor nudi još neke sitnice koje su korisne pri manipulaciji s fotografijom koja se obrađuje (nalaze se na traci na samom dnu glavnoga prozora), a dobro je i to što je svaku promjenu moguće poništiti ili ponoviti ako se to želi. Jednom kada se obrada fotografije privela kraju, ostaje je snimiti, a i tu nema iznenađenja jer su ponuđeni tipični formati. Sve u svemu, Movavi Photo Editor je zgodno osmišljen editor slika koji nudi i neke vrlo korisne mogućnosti i to sve za tek relativno prihvatljivu cijenu od 30 dolara (u probnoj inačici slike nije moguće snimiti).