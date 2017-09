Nasa's Eyes 5.4

Ogromna količina podataka i planeti Zemlji i samome svemiru ono što je ovu aplikaciju čini neprocjenjivom, a prilog mu idu i lijepo napravljene 3D simulacije s podrškom za stereoskopski prikaz za koji je potrebno imati i prikladne naočale…

NASA je valjda najpoznatija svemirska agencija koja je osnovana prije gotovo šezdeset godina, a pod njenim krovom žive brojni znanstveno-istraživači centri, eksperimentalna središta, muzeji i slično. U znanstveno-istraživačkom centru Jet Propulsion Laboratory u Pasadeni u Kaliforniji, inženjeri okupljeni u tehnološki i razvojni tim Visualization Technology Applications and Development izradio je odličnu aplikaciju koju su nazvali vrlo jednostavno, Nasa's Eyes.

Riječ je o zapravo velikoj skupini raznih 3D simulacija planete Zemlje, Sunčevog sustava te svemira zahvaljujući kojima je bolje moguće upoznati upravo svemir, Zemlju i sustav unutar kojega se ona nalazi. Upravo oslanjajući se na razne simulacije moguće je detaljno proučavati sve što se tiče Zemlje, sustava u kojem se ona nalazi, ali i egzoplaneta kao i brojnih drugih objekata i svemirskih fenomena. Količina informacija kojom aplikacija Nasa's Eyes raspolaže je zbilja ogromna i to je jedna od najvećih vrijednosti ove aplikacije – dobro će poslužiti i onima koji ozbiljnije žele izučavati svemirska prostranstva, ali i onima koji to žele činiti iz čiste radoznalosti.

Sve počinje tipičnom instalacijom, a jednom kada je sve spremno i pojavi se prečac na radnoj površini, pokretanjem programa pojavit će se osnovni prozor koji nudi tri osnovna elementa: Eyes on Earth, Eyes on the Solar System i Eyes on the Exoplanets. Odmah ispod toga nalazi se traka s nekoliko izdvojenih modula koji se tiču našega sunčevog sustava. Tu se, primjerice, može pronaći vodič kroz ovogodišnju pomrčinu sunca, vodič kroz razne svemirske misije i to Juno i Cassini, a tu je i poseban pogled na Pluton.

Podaci se preuzimaju s Interneta pa na umu treba imati da je potrebno osigurati internetsku vezu, a prikaz i sadržaj ovisi o tome koji se modul aktivirao i koji se sadržaj prikazuje. Osim toga, na umu valja imati i da je riječ o 3D simulacijama pa je uputno imati i nešto snažnije računalo kako bi dojam bio tim bolji (uputno je i sučelje razvući preko cijeloga zaslona), a zgodan je detalj i to što se određeni sadržaj nudi i u stereoskopskom prikazu (anaglifni 3D) je tko pri ruci ima i prikladne naočale, svemirska će prostranstva doživjeti na dodatno atraktivan način.

Bilo bi prilično kontraproduktivno nabrajati što se sve putem Nasa's Eyes može vidjeti i doživjeti pa je najbolje jednostavno bez previše razmišljanja upustiti se u otkrivanje onoga što Nasa's Eyes može ponuditi. Ipak, valja znati da je Nasa's Eyes, što se podataka tiče, vrlo redovno ažuriran pa je u svakom trenutku moguće doznati što se događa. Primjerice, Nasa's Eyes je uredno popratio tropsku oluju koja se formirala iznad Filipinskog mora.

Osim toga, u svakome je trenutku moguće gledati gdje je najveća emisija ugljičnog dioksida na Zemlji, gledati razinu mora ili pratiti globalnu temperaturu te dobiti uvid u brojne druge statističke podatke o Zemlji. Moguće je doznati i hrpicu informacija o brojnim aktualnim misijama putem kojih se zapravo i prikupljaju aktualni podaci, pratiti pozicije satelita u stvarnom vremenu (protok vremena je moguće i ubrzavati po želji) i štošta drugo.

A to je sve samo ono što se tiče planete Zemlje. Pravo mnoštvo se podataka, tura, vizualizacija i simulacija može pronaći što se tiče nezamislivo dalekih svemirskih prostranstava. Primjerice, putem aplikacije je moguće doznati niz podataka o 3509 egzoplaneta i 2614 zvijezda oko kojih kruže planete ili doznati da se najbliži egzoplanet veličine slične Zemlji zove Proxima Cen b i da bi se do njega automobilom putovalo 47 milijuna godina (udaljen je oko 4 svjetlosne godine), a da je zanimljiv po tome što se po udaljenosti od svojega sunca nalazi u pojasu u kojem bi prema temperaturi moguć bio život.

Možda su zanimljivija otkrića koja su napravljena Keplerom ili bi se radije htjelo doznati nešto više o ekstremnim planetima u svemiru (najveći je planet HD 100564 B, a najmanji Kepler-37b) ili se samo žele pratiti najnovija otkrića (u svibnju je otkriven još jedan planet WASP-91 b). Tu je i mogućnost pretraživanja izravno po nazivima svemirskih tijela i objekata kao i po opservatorijima i štošta drugo. Jednako je tako podacima bogat modul za upoznavanje našeg sunčevog sustava koji se može aktivirati u dva modaliteta (jednostavnim i naprednim). Bilo kako bilo, ovo je zbilja odlična aplikacija za sve one koji žele doznati više o svemiru i svemu što se u njemu nalazi i to kroz NASA-ine oči.