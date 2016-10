OBS Studio 0.16.2

Spada među najpoznatije i najbolje alate otvorenog koda za emitiranje videozapisa uživo na poznatim servisima kao što je to Twitch, ali i snimanje videa iz različitih izvora koji je prilično jednostavno koristiti…

OBS je otpočeo kao skroman projekt kojemu su pripomagali tek pojedinci, no tijekom se vremena prometnuo u jednog od najpopularnijeg alata otvorenog koda koji se specijalizira za uživo streamanje i snimanje iz različitih izvora. Popularizirali su ga ponajprije oni koji uživo emitiraju kako igraju poznate igraće naslove i to putem popularnih servisa kao što je to Twitch ili jednostavno svoje snimke objavljuju kasnije te ih prikazuju putem nekih drugih kanala (na Youtubeu, osobnim blogovima i slično).

Nekoć poznatiji pod nazivom Open Broadcaster Software danas je ovaj alat poznatiji pod nazivom OBS Studio dok je njegova starija inačica zapravo preimenovana u OBS Classic. Potonjeg se izdanja mnogi još uvijek grčevito drže budući da je OBS Studio još uvijek u relativno ranom izdanju pa niti na pokriva sve značajke izvornika (neke se stvarčice rješavaju instalacijom proširenja), no ne može se ne ustvrditi kako je riječ o stabilnom, funkcionalnom i naprosto odličnom besplatnom alatu za snimanje videozapisa iz različitih izvora i streaming uživo.

Njegove su ključne karakteristike, prije svega, odlične performanse što će je od velike važnosti svima koji igraju igraće naslove koje žele snimati, a može bez imalo teškoća u stvarnom vremenu snimati i miksati video i ton i to s praktično neograničenim broja scena između kojih se moguće lako prebacivati pri čemu se mogu koristiti i razni tranzicijski efekti. Kada smo već kod efekata, valja istaknuti i činjenicu da OBS Studio nudi i hrpicu filtera za izvore videozapisa, a tu je i intuitivan mikser zvuka.

Samo korištenje alata nije pretjerano složeno, a prije nego ga se počne koristiti svakako valja zaviriti u konfiguraciju u kojoj treba definirati osnovne postavke kakvoće videozapisa kao i definirati određene parametre potrebne kako bi se sve ono što se snima moglo streamati na neki od brojnih podržanih servisa od kojih je, gotovo je to sigurno, najpopularniji Twitch. Raznovrsnih tutorijala koje su optimalne postavke za kakvoću videozapisa ima prilično, no u konačnici se sve svodi na eksperimentiranje s dostupnim parametrima kako bi se dobio najbolji omjer kvalitete završnog videa i veličine.

Međutim, neke su stvarčice definitivno nezaobilazne i valja ih obavezno postaviti. Tako je, primjerice, definitivno uputno postaviti x264 kao enkoder, dok se razina korištenja procesora može bez imalo razmišljanja ostaviti na parametar veryfast. Pod Profile uputno je namjestiti main (pogotovo ako je riječ o izravnom streamanju), a treba pripaziti i da se ne pretjera s bitrateom pa ga je najbolje ostaviti na 2500 što je vrijednost koja je ujedno i zadana. Konačno, ako se videozapis želi pohraniti i na disk, onda treba postaviti i u kojem će to formatu biti; najbolje je da to bude Mp4 dok ja zadana vrijednost FLV. Dakako, da bi se dobili najbolji mogući rezultati, uvijek je potrebno upustiti se u malo eksperimentiranja i pronaći parametre koji najbolje odgovaraju senzibilitetu onoga tko će sadržaj i producirati.

Jednom kada su postavke, što se tiče izlaznog videa postavljene, može se početi sa snimanjem, a i tu je OBS Studio itekako dobro potkovan. Istina, na prvi pogled kada ga se tek pokrene ne djeluje previše intuitivno niti moćno. Međutim, već kada se u okviru Sources žele dodati izvori od kuda će se snimati video, postaje jasno kako je riječ o vrlo sposobnom alatu. Naime, može snimati gotovo iz svakoga izvora koji padne na pamet, a još je bolja činjenica da je istovremeno moguće snimanje iz njih više i to tako da se video prikazuje jedan preko drugoga.

Primjerice, moguće je za osnovni izvor namjestiti Game Capture (obično je najbolje ostaviti da se snima bilo koja aplikacija koja je razvučena preko cijeloga zaslona), a onda kao dodatni izvor postaviti priključenu web kameru. Tako se može namjestiti da se istovremeno prikazuje igra, a u malenom četverokutu koji je moguće smjestiti bilo gdje na osnovnoj sceni, slika s videokamere. Stvari se dodatno proširuju dodavanjem scena između kojih se vrlo lako prebacivati, a svaka scena može sadržavati opet posebno definirane izvore (izvor može biti i statičan kao što je to obična slika, a moguće je dodati i već postojeću scenu).

Jedan od vrlo važnih elemenata OBS Studia svakako je i činjenica da je praktično svakoj radnji moguće dodijeliti prečac na tipkovnici i tako lakše i jednostavnije upravljati samim tijekom emitiranja uživo ili snimanja. Osim toga, tu su i druge zgodne stvarčice kao što je automatsko prebacivanje scena prema određenim uvjetima (taj alat se može pronaći pod Tools pa Automatic Scene Switcher), tu je i mogućnost stvaranja i snimanja profila, elementaran no svejedno upotrebljiv mikser zvuka, kao i hrpica drugih stvarčica.

Bilo kako bilo, svi oni koji žele jednostavno streamati svoje igranje na poznate servise kao što je to Twitch ili jednostavno dijeliti svoje produkcijske videouratke s drugima, a još nisu pronašli alat s kojim bi to mogli odraditi besplatno, svakako bi trebali priliku dati OBS Studiu. Riječ je o alatu koji svoj posao odrađuje iznenađujuće dobro, a premda mu se mogu naći zamjerke (i to ne samo novome izdanju koje još uvijek u razvojnoj fazi), one nimalo ne narušavaju njegovu upotrebljivost i eleganciju kojom omogućuje emitiranje uživo ili snimanje iz različitih izvora.