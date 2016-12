OpenShot Video Editor 2.2.0

Nije potrebno veliko predznanje kako bi se ovaj zapravo odličan video editor otvorenog koda moga koristiti – sučelje mu je prilično intuitivno, a slaganje videozapisa stvarno jednostavno…

OpenShot Video Editor je besplatan alat za izradu vlastitih videozapisa koji je licenciran pod GPL-om v3.0, a omogućava da se na relativno jednostavan način od postojećih videoklipova, audiodatoteka i fotografija izradi vlastiti film koji se onda može izvesti kao klasična videodatoteka, kao DVD i u brojne druge poznate formate i oblike. Ono što ga čini posebno primamljivim, svakako je činjenica da nudi jednostavno i intuitivno sučelje zbog kojeg ga je jednostavno koristiti čak i onima s manje iskustva, ali i to što nudi sijaset mogućnosti kojima može parirati i nekim komercijalnim alatima.

OpenShot Video Editor inicijalno je bio dostupan isključivo na GNU/Linuxu i tamo je stekao priličan broj korisnika (sada je riječ o višeplatformskom alatu koji je dostupan i na Windowsima i OS-u X), a već je od njegovih ranih početaka bilo sasvim jasno kako ima velik potencijal (njegova su rana zdanja postala dostupna krajem 2009. godine). S obzirom na to da mu ambicija nije izravno parirati daleko moćnijim i sposobnijim komercijalnim alatima nego da im zapravo bude dovoljno moćna alternativa za tipično slaganje videozapisa, razina kompleksnosti nije se dramatično povećavala, ali su dodavane značajke kakve i pristaju jednom alatu ovoga tipa.

Nedavna nadogradnja to samo dodatno potvrđuje u kojoj je fokus pretežito bio na povećavanju performansi, ispravljanju uočenih propusta te rješavanju problema sa stabilnošću, manjem poboljšavanju već postojećih mogućnosti kao i uvođenje koje novine, u ovome slučaju, podrške za rad sa 4K videozapisima te uvođenje novih uvodnih i odjavnih predložaka za videozapise. No što to OpenShot čini toliko zanimljivim? Uz to što ga je lako koristiti, nudi hrpi stvarčica koje ga čine konkurentnim čak i onda kada u pitanje dođu moćniji komercijalni alati.

Uz one stvarčice koje su nezamislive za alate ove vrste, tu je podrška za key frame animaciju uz koje dolazi i šačica presetova upravo za tu vrstu animacije, tu je i podrška za rotoskopsku tehniku, mogućnost dodavanja 3D animiranih naslova (potrebno je instalirati Blender kako bi to radilo), mogućnost usporavanja i ubrzavanja, odnosno, mogućnost kontrole brzine videoklipova od kojih će se napraviti konačni film, tu su i digitalni video efekti među kojima se našao i chroma key za rad sa zelenim ili plavim zaslonom (nešto što se vrlo rijetko kada viđa u besplatnim alatima), a tu je i podrška za animirano kretanje po fotografijama (tzv. efekt Kena Burnsa) te digitalno zumiranje.

Značajke kao što je podrška za velik broj videoformata, podrška za neograničen broj traka ili slojeva na timelineu koji i sam nudi neke klasične mogućosti upravljanja (podrška za povuci i spusti značajku, skrolanje, zumiranje i slično), mogućnost skaliranja, rezanja, rotacije ili izrezivanja videoklipova, brojni efekti prijelaza između videoklipova, općenito podrška za kombiniranje više vizualnih elemenata u istome kadru kao i dodavanje slika i vodenih žigova preko videozapisa, rad sa zvučnim zapisima te štošta drugo također su sastavnim dijelom ovoga odličnog video editora.

U samoj suštini, s OpenShot Video Editorom do prvog je filmića moguće vrlo brzo doći. Jednostavno se uvezu videoklipovi, audiodatoteke ili fotografije koje se žele koristiti (najbolje je pritisnuti kombinaciju tipki CTRL+F i zatim odabrati datoteke koje se žele uvesti), zatim je potrebno iz panela u kojem će se prikazivati njihove malene sličice, jednog po jednog dovući na željenu traku u timelineu. Bez daljnjeg podešavanja, valja samo pritisnuti CTRL+E, odabrati odgovarajući izlazni format i zatim pričekati da OpenShot odradi posao enkodiranja (za to se oslanja na dobro prokušani FFmpeg).

Ako se želi dodati i zvučni zapis, onda se na drugu traku dovuče željena audiodatoteka (ako je video već imao audio traku, ona se može isključiti). Dodavanje animiranih prijelaza također je vrlo lako i samo ih treba dovući na timeline i po želji podesiti parametre. Svi parametri, i oni koji se tiču samoga sadržaja u timelineu, podešavat će se u posebnom panelu koji će se pokazati kada se na željeni element klikne desnom tipkom miša i odabere stavka Properties. Druga je opcija, dakako, da se umjesto jednostavnog izgleda sučelja odabere onaj ponešto napredniji u kojem će biti vidljivi svi dostupni paneli. To će se učiniti tako da se klikne na View i zatim se izabere Views te potom Advanced View. Ipak, ne treba zapostaviti korištenje skočnog izbornika jer se na njemu nalazi cijeli niz opcija i značajki.

Naravno, sve je to tek vrh ledenog brijega onoga kako se s OpenShot Video Editor može raditi i što zapravo sve može ponuditi. No stvari su prilično jednostavne i ne treba mnogo da se pohvataju konci te da se odrade i ponešto složeniji zahvati uz malo eksperimentiranja (u tom smislu pomaže i klasičan pretpregled videa). Uostalom, tu je u sažeta online dokumentacija koja jasno popisuje što s OpenShot Video Editor može i kako se koja značajka može koristiti. Konačno, tu je i forum u kojem se aktivno diskutira o OpenShotu ali i na kojem se može naći niz tutorijala koji otkrivaju sve tajne ovoga odličnog video editora.

Sve u svemu, riječ je o moćnom alatu za izradu vlastitih filmova koji ne stoji ni lipe. Manjkavosti i bugova svakako ima, no rad s njim je prilično ugodan (pogotovo ako se na raspolaganju ima snažniji hardver), a značajkama kojima se može pohvaliti bez problema, barem u nekim segmentima, parira daleko skupljim alatima iako od njega ne treba očekivati previše i to uvijek valja imati na umu (izravno ga uspoređivati s alatima kao što je to, primjerice, Final Cut Pro definitivno bi bilo nepravedno).