OSToto PC Speeder 5.1.10.20

Sučeljem moderan alat za optimizaciju i čišćenje računala koji nudi i posebna modul za popravljanje čestih i tipičnih problema u radu s računalom, a čija se inačica Pro trenutačno može dobiti besplatno na godinu dana (uz registraciju)…

Sistemskih alata koji su specijalizirani za održavanje Windowsa u top formi svakako ne nedostaje, a ovo je tek još jedan u nizu koji se pokušava nametnuti kao jedan od boljih u kategoriji koja je krcata zbilja kvalitetnim softverskim naslovima. Premda se ne može izravno uspoređivati s daleko moćnijim i pogotovo komercijalnim alatima ovoga tipa, ipak nudi sasvim dovoljno mogućnosti i mora mu se priznati da svoj posao, u većini slučajeva, obavlja onako kako bi se to i očekivalo.

Nudi moderno i vizualno usklađeno sučelje što mu svakako ide u prilog, a ono svakako pridonosi i činjenici da ga je vrlo jednostavno koristiti. Ključne su karakteristike grupirane u kategorije koje su nanizane jedna ispod druge na lijevoj strani glavnoga prozora u svojevrsnom panelu, a kada se klikne na neku od njih, na desnoj će se strani pojaviti dodatne stavke, a u nekim će se slučajevima pokrenuti i pregledavanje računala. Potonje će se dogoditi upravo onda kada se klikne bilo na gumb Clean ili Speed Up.

No najbolje je početi tako da se u odmah na početku pod stavkom Home jednostavno klikne na upečatljivo velik gumb Scan Now. OSToto PC Speeder pregledat će potrošnju radne memorije, provjerit će stanje mrežne konfiguracije, baš kao i opće postavke koje se tiču samoga sustava dok će pregledati i ima li kakvog nagomilanog smeća u bazi registra u Windowsima te će potražiti i ostalo nagomilano smeće na diskovima. Nakon pregleda, ako se želi aktivirati korektivne akcije, onda valja tek kliknuti na gumb Optimize.

Na žalost, OSToto PC Speeder ne nudi baš detaljan uvid u to što je pronašao, a premda se pored stavki za koje je potrebna kakva akcija nalazi gumb Details, zapravo će biti opisno popisane akcije koje će biti provedene što, u konačnici, i ne znači mnogo. To ujedno otkriva i kome je ovaj alat namijenjen: kućnim korisnicima koji se zapravo i ne žele zamarati previše s tehničkim detaljima nego samo žele optimizirati svoje računalo što jednostavnije i što brže je to moguće.

Za detaljnije čišćenje računala, odnosno nepotrebnih datoteka koje se vole vremenom nagomilati na diskovima, potrebno je kliknuti na kategoriju Clean. Proces analize automatski će otpočeti, a jednom kada završi, na uvid će se dobiti pregled kategorija datoteka koje će OSToto PC Speeder ukloniti zajedno s naznačenom veličinom kako bi se znalo koliko će se diskovnog prostora uštedjeti. Proces čišćenje aktivira se klikom na gumb Clean, a zgodno je to što je pojedine stavke moguće isključiti iz tog procesa. Samo čišćenje ovaj alat obavlja korektno, no nije na razini razvikanijih alata kao što je to, primjerice, CCleaner.

OSToto PC Speeder nudi i poseban segment za optimizaciju računala, a koji se svodi na pregled memorijski rezidentnih programa koji nepotrebno troše resurse i može ih se zatvoriti, tu je i pomalo nepotrebna ali uvijek prisutna mogućnost optimizacije radne memorije, zatim optimizacija sistemskih resursa kao i konfiguracije mreže te, konačno, optimizacija programa i servisa koji se pokreću zajedno s podizanjem sustava (svodi se na isključivanje određenih servisa kako bi se dodatno uštedjelo na sistemskim procesima). Segment optimizacije zapravo i nije posebno moćan, ali u nekim slučajevima itekako može dobro doći.

Ono što ovaj alat čini zanimljivim svakako su dodatni alati koji se mogu pronaći ako se klikne na gumb Toolbox. Tu je maleni alat za automatsko isključivanje računala u zadano vrijeme, a tu je i ograničena inačica alata Driver Talent za ažuriranje upravljačkih programa. Uz njih se nalaze još tri dodatna alata pored kojih stoji i oznaka Pro čime je jasno dano do znanja da su dostupni isključivo u inačici Pro. Prednost je što se, trenutačno, inačica Pro može dobiti besplatno na godinu dana i to tek tako da se unese adresa e-pošte na koju će biti poslan i aktivacijski ključ.

Ako se to doista i učini, onda će se na raspolaganje dobiti i alat za pregled koliko koja aplikacija koristi mrežnih resursa i to u stvarnom vremenu (Network Monitor), tu je i vrlo jednostavan alat za testiranje brzine dostupne internetske veze kao i katkada vrlo koristan modul PC Repair koji nudi šačicu popravaka za tipične probleme na Windowsima (od problema u radu s upravljačkim programa za grafičke kartice, preko rješavanja mrežnih problema pa sve do popravljanja vrlo specifičnih problema kao što su poteškoće s .NET komponentama).

Sve u svemu OSToto PC Speeder je alat koji, iako ne nudi posebno raskošne mogućnosti kao niti detaljno razrađene ugrađene alate, sigurno može naći svoje poklonike. Jednostavnost korištenja, kao i sasvim pristojni rezultati koji postiže idu mu u prilog, a mnogima će biti zanimljiv i zbog toga što nudi oku ugodno i dobro osmišljeno sučelje, neke vrlo specifične i korisne alate kao i to što se, barem u trenutku pisanja ovih redaka, inačica Pro može dobiti sasvim besplatno (na godinu dana).