Pivot Animator 4.2.6

Svatko je, gotovo je to sigurno, u jednome trenutku naletio na nekih pod zabavnih kratkih animiranih filmova u kojemu su glavni likovi dobro poznati simplificirani čovječuljci. Premda ne mora nužno značiti da se za taj animirani film koristio ovaj legendarni alat, sva je prilika da je autor posegnuo upravo za Pivot Animatorom. Naime, riječ je o alatu koji izradu animiranih filmova u kojemu glavnu ulogu može imati jednostavni čovječuljak čini zbilja lakom i zabavnom.

Sučelje mu je vrlo jednostavno; lijevom stranom se nalazi panel s osnovnim alatima i radnjama dok je desna strana vertikalno podijeljena na dva dijela. Gore se nalazi traka na koju će biti naslagane sličice koje će činiti gotovu animaciju, a donji dio koji zapravo uzima i najveći dio glavnoga prozora prikazuje likove i praznu scenu. Na njoj će se zapravo odvijati onaj pomalo mukotrpni posao namještanja pozicije čovječuljaka ili drugih figura kako bi se u konačnici dobila gotova animacija.

Samo animiranje zapravo je vrlo jednostavno. Valja tek čovječuljka koji se nalazi na sceni promijeniti položaj, namjestiti ruke, noge, glavu, položaj tijela i to tek jednostavnim pomicanjem spojnica nakon čega samo treba kliknuti gumbić Add Frame. Time će biti dodana nova sličica u gornjem dijelu programa, a onda valja ponovno namjestiti čovječuljka, zatim opet kliknuti Add Frame i tako unedogled. U konačnici će se dobiti animacija. Kada se pogriješi, sve je moguće poništiti i to klasičnim prečacem CTRL+Z, a čini se da nema ograničenja do kada se poništavanja može izvoditi.

Pivot Animator nudi nekoliko dodatnih figura koje se mogu koristiti pri izradi vlastitih animiranih filmova, a kojima je moguće mijenjati atribute. Dakako, figure je moguće i samostalno izrađivati uz malo truda, a tu je i šačica već pripremljenih dodatnih likova koje je odmah moguće početi koristiti u vlastitim projektima. Osim toga, moguće je namještati pozadinu i učitavati spriteove što sve združeno znači da Pivot Animator može poslužiti i za stvaranje ponešto složenijih i vizualno zanimljivijih animiranih filmova.

Doduše, sve ovisi o tome koliko se vremena i truda želi uložiti, a što se sve može s Pivotom napraviti lako je vidjeti otvaranjem priloženih primjera koji itekako dobro mogu poslužiti da osnovne principe ovakve animacije nauče totalni početnici. Na putu da se nauči kako najbolje iskoristiti Pivot Animator i kako stvoriti zabavne animirane filmove, pomoći će i hrpa video tutorijala i vodiča koji se mogu pronaći, kako na službenoj web stranici samoga alata, tako i posvuda na Internetu.

Dobro je to što je projekt na kojem se radi u svakome trenutku moguće snimiti u Pivotovom vlastitom formatu, a gotove je animacije moguće izvesti kao animirane GIF-ove ili kao videozapis (Avi). Na žalost, upravo tu Pivot Animator ponešto podbacuje jer bismo radije vidjeli više podržanih formata. Osim toga, valja biti oprezan pri samoj instalaciji jer Pivot Animator nudi instalaciju i dodatnih potencijalno neželjenih softverskih naslova pa ne treba tek olako kliknuti na gumb Accept nego se radije odlučiti za gumb Decline.

Bilo kako bilo, Pivot Animator je alat koji omogućuje da se na relativno lagan način stvore kraći ili dulji animirani filmove s jednostavnim likovima. Ne može se reći da je krcat mogućnostima, no to i ne treba biti tim više jer je Pivot Animator više namijenjen zabavi nego ozbiljnoj animaciji. S druge strane, dovoljno je opremljen da do određene razine zadovolji i iskusnije animatore, a dovoljno jednostavan da ga mogu koristiti i totalni početnici. Očekivano, Pivot Animator je posve besplatan.