Rufus 2.12

Sjajan besplatan alat za izradu pokretačkih USB memorija kojeg je do sada preuzelo više od 50 milijuna ljudi, a čini se da mu popularnost neprestano raste – svakoga se mjeseca preuzme oko tri milijuna puta…

Premda postoji mnogo načina na koji se mogu stvoriti pokretačke USB memorije, ovaj se alat do sada već nebrojene mnogo puta dokazao kao najlakši i najbezbolniji. Riječ je o besplatnom alatu koji se specijalizira upravo za to: laku izradu pokretačkih USB memorija iz ISO slika. Iznimno je kompaktnog sučelja što posve odgovara prirodi ovoga alata, a tijekom su vremena dodane one značajke koje su zapravo i najkorisnije kod alata ove vrste. Zapravo, njegov je autor prilično izravan oko toga koje značajke namjerava još dodati, a koje nikada neće biti dijelom ovoga alata koliko god to neki priželjkivali (primjerice, nikada neće biti dodana mogućnost za izradu multiboot medija).

Međutim, već i u ovome obliku i postojećim setom mogućnosti, Rufus se jednostavno nameće kao ponajbolji besplatni alat za brzu izradu pokretačkih USB memorija koji podjednako lako mogu koristiti i totalni početnici i oni koji itekako dobro znaju što rade. Zgodno je to što je sučelje lokalizirano na brojne jezike među kojima se našao i hrvatski jezik, a njega će se aktivirati putem malene ikone u samom gornjem desnom dijelu glavnoga prozora. Suštinski gledano, od klasične ISO slike do gotove pokretačke USB memorije potrebno je svega nekoliko klikova.

Rufus može biti portabilan i zapravo ga nije potrebno instalirati, a nakon što ga se pokrene, dovoljno je tek kliknuti na malenu ikonu desno od opcije Stvori pogon za podizanje iz nakon što se iz padajućeg izbornika namjesti opcija ISO slika. Ostaje tek locirati ISO datoteku iz koje će se izraditi pokretačka USB memorija i kliknuti na gumb Početak. Dakako, prije svega toga je potrebno osigurati da je na računalu priključena USB memorija s dovoljno prostora (sve što se na njoj nalazi ovim će procesom biti izbrisano pa to svakako valja imati na umu).

Rufus podržava UEFI te GPT za medije što znači da je moguće instalirati Windows 7, 8, 10 ili neku od distribucija GNU/Linuxa u EFI načinu. U suprotnom će to biti napravljeno u MBR načinu, a te se opcije izabiru iz padajuće liste koja se nalazi pri vrhu glavnog prozora pod stavkom Shema particije i ciljani datotečni sustav. Osim što Rufus može koristiti ISO slike, sposoban je izraditi i pokretačku USB memoriju s FreeDOS-om što bi nekima moglo biti korisno. Umjesto stavke ISO slika valja izabrati opciju FreeDOS (ona je i zadana opcija ako nije učitana sama ISO slika), a DOS programe koje se želi koristiti samo naknadno treba kopirati na pripremljenu USB memoriju (npr. one za nadogradnju BIOS-a ili firmwarea). Uz to, tu je i podrška za zapisivanje dd slika.

Od datotečnih sustava Rufus podržava FAT32 (to je ujedno i zadani datotečni sustav), zatim NTFS, UDF i exFAT. U odnosu na druge slične alate, Rufus se ističe prilično velikom brzinom što ga samo čini dodatno primamljivim. Osim toga, premda naizgled djeluje ne baš pretjerano moćan, Rufus je tehnički dobro opremljen i relativno redovito održavan (onoliko koliko se to može od jednog projekta otvorenog koda koji vodi samo jedan razvojni inženjer u svoje slobodno vrijeme). Primjerice, tu je eksperimentalna podrška za Windows To Go, mogućnost izbora NTFS-a kod Syslinuxa 6.x, poseban modalitet za izradu ISO slike od prvog optičkog medija koji Rufus detektira (aktivira se prečacem ALT+O) i drugo.

Skrivenih modaliteta i opcija koje se aktiviraju prečacima na tipkovnici ima još. Tako će se, primjerice, tipkom ALT+R obrisati svi Rufusovi zapisi u bazi registara u Windowsima (premda je riječ o portabilnom programi to ne znači i da neće pisati u bazu registara), tu je ALT+z koji će odredišnu USB memoriju prepisati nulama (Rufus može raditi i s USB diskovima ako se uključi ta opcija pa se ovo može koristiti i za brisanje podataka na vanjskim diskovima), zatim kombinacija ALT+N kojom će se aktivirati kompresija kada se kreira NTFS disk te druge (ostale se skrivene opcije mogu pronaći u često postavljenim pitanjima na službenom webu).

Rufus nudi i neke napredne mogućnosti koje će postati vidljive kada se klikne na malenu strelicu pored opcije Dodatno. Učini li se to, bit će omogućeno instaliranje nekoliko praznih bootloadera: Syslinux, Grub/Grub4DOS, ReactOS (freeldr) I UEFI:NTFS bootloader. Dakako, iskoristi li se ta opcija, morat će se naknadno ručno dodati konfiguracije i dodatne binarne datoteke. Sve u svemu, Rufus je naprosto odličan alat za izradu pokretačkih USB memorija koji će u većini slučajeva svoj posao odraditi onako kako se to od njega očekuje i to prilično brzo. Stoga ga vrijedi imati u osobnoj kolekciji alata.