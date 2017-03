WinDataReflector 1.5.1

Ne spada među najbolje opremljene alate za sinkronizaciju datoteka, no oni koji traže tipične mogućnosti s nekoliko korisnih detalja, a traže besplatan alat za sinkronizaciju, s ovim neće pogriješiti…

WinDataReflector je zgodno napravljen alat za sinkronizaciju sadržaja mapa te osnovni backup koji, iako nije raskošno opremljen mogućnostima, itekako može dobro poslužiti. Dolazi u dva oblika, kao klasična aplikacija koju je potrebno instalirati te kao portabilan program što mu svakako dodaje na vrijednosti. Sučelje mu je jednostavno i vrlo uredno, a već je i to nešto što ga čini iznimno upotrebljivim. Kod prvog pokretanja bit će kreirana dva osnovna profila (zadatka) i to jedan za sinkronizaciju i jedan za backup.

Zadaci su smješteni u obliku kartica pri vrhu prozora, a zgodno je to što je moguće imati otvorenih više profila unutar kojih se definiraju parovi mapa čiji će se sadržaj zrcaliti, sinkronizirati ili jednostavno backupirati. Jednako je tako korisno to što se zadaci mogu izvršavati paralelno ili pojedinačno. Osim toga, moguće je podesiti i da se zadaci automatski izvršavaju u određeno vrijeme i to svakodnevno ili baš u točno određeno vrijeme u određene dane (WinDataReflector će uvijek raditi u pozadini dok će njegova ikona biti vidljiva u sistemskom trayu).

Dodavanje mapa vrlo je jednostavno; polja za upis putanja do mapa nalaze se odmah ispod trake s karticama. Putanje je moguće utipkati ručno ili se poslužiti dijalogom za izbor željene mape (mapa ne mora nužno biti na lokalnom računalu nego može biti dostupna i na lokalnoj mreži), a jednom kada je to učinjeno i definiran je prvi par mapa, valja desno od polja za unos putanja kliknuti na ikonu olovke. Time će se pokrenuti prozor za definiranje parametara samoga zadatka, a i tu WinDataReflector nudi neke korisne sitnice s time da se parametri razlikuju kod backupa i kod sinkronizacije.

Tako je kod podešavanja parametara zadatka za klasičan backup moguće definirati da se za svaki backup napravi nova mapa ili da se koristi postojeća što znači da će se postojeće datoteke prepisati, moguće je označiti da datoteke budu sažete u jednu Zip arhivu, tu je i mogućnost da se pri backupiranju kopiraju i NTFS dopuštenja na datotekama (podržava kopiranje ACL-ova), a tu će se definirati i raspored za automatsko izvršavanje zadatka.

Kod podešavanja parametara zadatka za sinkronizaciju stvarčice su ponešto drukčije, a najveća razlika je u tome što se ovdje mogu definirati vrste sinkronizacije pod stavkom Rules. Preciznije, tu će se podesiti je li sinkronizacija jednosmjerna ili dvosmjerna s time da je kod dvosmjerne sinkronizacije moguće odrediti kako će se WinDataReflector ponašati kada nađe nove datoteke u lijevoj ili desnoj mapi. Osim toga, u ovom se prozoru pod stavkom Advanced može uključiti i uspoređivanje datoteka računanjem i provjerom CRC kontrolnog zbroja pri čemu valja imati na umu da će se pri aktivaciji te mogućnosti vrijeme procesa sinkronizacije produljiti.

Jednom kada su svi željeni parametri postavljeni uputno je kliknuti na gumb Process kako bi se dobio pretpregled pronađenih datoteka, a kako bi se sinkronizacija ili backup doista izvršili, valja kliknuti na gumb Sync ili Back Up. Podatak o tome kako proces napreduje bit će vidljiv u donjem djelu prozora koji je namijenjen za prikaz loga (dnevničke datoteke mogu biti pospremljene na proizvoljnoj lokaciji što je potrebno posebno podesiti za svaki zadatak u prozoru gdje se definiraju parametri za same zadatke). Od tada pa nadalje je zadatke moguće pokretati individualno ili sve odjednom što će se najlakše učiniti tako da se ikona u sistemskom trayu klikne desnom tipkom miša i s izbornika koji će se pojaviti izabere opcija Run All Tasks.

To je, ukratko, sve što WinDataReflector nudi. Brzina sinkronizacije i backupiranja je zadovoljavajuća (ona ionako u velikoj mjeri ovisi i o hardveru), tu su i neki dodatni detalji kao što je mogućnost definiranja iznimki koristeći regularne izraze, kao i mogućnost definiranja da se datoteke trajno obrišu, da se presele u kantu za otpatke ili da se jednostavno nikada ne obrišu kada se za to pokaže potreba kao i neke druge sitnice. Bilo kako bilo, riječ je o sasvim pristojno napravljenom alatu za sinkronizaciju koji nudi one mogućnosti koje se najviše i koriste i to posve besplatno.