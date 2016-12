Windows Tweaker 5.3.1

Lijepo napravljen alat s kojim je moguće relativno bezbolno mijenjati stotinjak (nerijetko skrivenih) parametara ili konfigurirati neke specifične značajke Windowsa i to posve besplatno…

Alati kao što su Tweak UI, X-Setup Pro, XdN Tweaker i brojni drugi slični alati ostavili su itekakvog traga u vrijeme kada su programi namijenjeni podešavanju katkada i teže dostupnih mogućnosti i parametara u Windowsima bili popularni. Kako su Windowsi napredovali iz inačice u inačicu, interes za takve alate je pomalo jenjavao. Počelo se činiti da su nekoć omiljeni tweakeri koje je u svojem arsenalu aplikacija čuvao svaki informatičar koji je imalo držao do sebe, gotovo zamrli. To, dakako, nije bila istina i postoji zavidan broj alata koji ponešto naprednije podešavanja Windowsa čine daleko lakšim zadatkom nego što se to na prvi pogled možda može činiti.

Windows Tweaker je upravo takav alat, a premda se možda ne može pohvaliti impresivnim brojem postavki koje je moguće podešavati putem njegova modernog i urednog sučelja, onih stotinjak karakteristika ili parametara za koje omogućuje modificiranje ili korištenje, većini će biti itekako dovoljne. Tim više što su neke stvarčice, zapravo, iznimno korisne dok bi neke bilo itekako naporno promijeniti redovnim putem. No zašto se uopće mučiti mijenjati postavke kao što je, primjerice, dodati određene stavke na kontekstni izbornik u Windowsima ili dodati logotip koji će se prikazivati u prozoru s osnovnim informacijama o sustavu (System) kada već postoje alati kao što je ovaj?

Windows Tweaker dolazi u dva oblika: kao portabilan program te u inačici koju je potrebno instalirati. Koja god se varijanta izabrala, mogućnosti su istovjetne pa samo treba razmišljati kroz prizmu praktičnosti i namjene – ako će se ovaj alat rado koristiti i na drugima računalima, onda je najbolje imati njegovu portabilnu inačicu na USB memoriji. Sučelje mu je jednostavno, pregledno i moderno, a sam je alat iznimno jednostavno koristiti. Ipak, prije nego se počnu mijenjati dostupne postavke, uputno je napraviti barem točku za vraćanje sustava što se može tako da se u samom alatu klikne na gumb Options koji se nalazi u donjem lijevom dijelu glavnog prozora te se sa skočnog izbornika izabere opcija Create system restore point i zatim se dalje prate upute.

Nakon toga se može slobodno uputiti u istraživanje što sve Windows Tweaker može ponuditi. Osnovne su mogućnosti grupirane kroz 11 kategorija, a svaka od njih nudi i dodatne potkategorije. Pokriveno je mnogo toga, od postavki koje se tiču Explorera, samoga sustava i prikaza, preko izbornika koji se dobiva desnim klikom miša, zadacima (Tasks) i dodatnim značajkama Windowsa pa sve do postavki koje se tiču prijave na računalo, definiranja ograničenja, održavanja i popisa alata koji su i inače dostupni unutar Windowsa ali ih je ovim putem jednostavnije pronaći i pokrenuti.

Osim što Windows Tweaker nudi neke sasvim klasične mogućnosti tu su i neke prilično zgodne sitnice kao što je, primjerice, opcija generiranja datoteke određene veličine (do 10 TB), a tu je i mogućnost skrivanja datoteka i mapa te opcija stvaranja mapa sa specijalnim (rezerviranim) nazivima kao što su to CON, PRN ili AUX. Zgodno je i to što je omogućeno jednostavno stvaranje mape God Mode s hrpom alata i parametara za podešavanje Windowsa, tu je i poseban alat za upravljanje programima koji se pokreću zajedno s podizanjem sustava.

Svi oni koji žele na lagan način namjestiti da se obavi automatska prijava na Windows s odabranim korisničkim računom s ovim će alatom također doći na svoje (samo treba kliknuti na kategoriju Login), a to isto vrijedi i za sve one koji bi radije izbjegli petljanje s editorom lokalnih ili grupnih politika no vrlo bi rado uključili određena ograničenja (sve se nalazi u kategoriji Restrictions). Dakako, Windows Tweaker i hrpicu detalja kao što je mogućnost postavljanja boje ruba okvira koji je vidljiv kada se strelicom miša želi označiti više datoteka u Exploreru.

Zapravo, mogli bismo još prilično dugo nabrajati koje je sve postavke moguće mijenjati s Windows Tweakerom no to jednostavno nema smisla. Dovoljno je istaknuti kako je riječ o korisnom besplatnom alatu koji će itekako dobro doći svima koji na bezbolan način žele utjecati na funkcionalnosti Windowsa, a da pri tome ne moraju petljati niti s editorom baze registara niti drugim konfiguracijskim alatima od kojih su neki duboko zakopani u Windowsima. Besplatan je, nudi intuitivno sučelje zbog kojeg ga je i iznimno jednostavno rabiti, a iako se ne svrstava među najraskošnije alate ove vrste, neupitno je upotrebljiv.