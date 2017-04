winLAME 2017

Ovaj je solidan alat za konverziju audiodatoteka i ripanje CD-ova tijekom 16 godina postojanja prikupio velik broj poklonika, a čini se da će njegova najnovija inačica ujedno biti i posljednja…

LAME je ponajbolji i valjda najpoznatiji Mp3 kodek na koji se oslanja ogroman broj alata namijenjenih ne samo audiokonverziji i uređivanju zvučnoga zapisa nego i brojnim drugim multimedijskim programima i definitivno ga ne treba posebno predstavljati. Njegovo je inicijalno izdanje predstavljeno davne 1998. godine, a od tada pa do danas nastao je niz programa koji ga koriste. Jedno od najpoznatijih sučelja za taj kodek upravo je winLAME.

To je sučelje svjetlo dana ugledalo 2001. godine kao projekt otvorenog koda jednog programera, Michael Finka, a tijekom vremena je steklo niz poklonika premda samo po sebi i nije pretjerano moćno niti posebno raskošno opremljeno. Dinamika razvoja samoga winLAME-a prilično je varirala i tijekom 16 godina svojega postojanja nije bilo mnogo inačica s time da je najdinamičniji period bio upravo onaj između 2001. godine i 2010. tijekom kojeg je zapravo postao punokrvni audiokonverter koji ne podržava samo konverziju u Mp3 format nego usvaja i druge popularne formate kao što su to Ogg Vorbis, Monkey's Audio ili FLAC.

Nakon 2010. godine razvoj se značajno usporio i to sve do prošle godine kada je i sam autor odlučio napokon završiti projekt koji ga je pratio 16 godina (barem tako i sam piše na službenoj stranici winLAME-a). Tako je radikalno osvježio sučelje, napravio cijeli niz prepravaka i nadogradnji ispod haube i objavio betu najnovije inačice winLAME-a. Jednom kada Fink kao i korisnici ovoga alata budu napokon zadovoljni s novom inačicom, obećava da će objaviti i konačnu inačicu winLAME-a koja bi ujedno trebala biti i posljednja. No hoće li doista i biti posljednja, tek će se vidjeti.

Svejedno, nova inačica winLAME-a kao zapravo i sve dosadašnje posao konverzije audioformata te konverzije glazbenih CD-ova učiniti će bezbolnim iskustvom koje je prilagođeno i totalnim početnicima. Sučelje mu je vrlo jednostavno (zadržano je i staro sučelje koje će se aktivirati klikom na gumb Switch to Classic mode), a cijeli proces konverzije zapravo je koncipiran kao svojevrstan čarobnjak. Ne mora ga se instalirati ako se to ne želi jer postoji portabilna inačica, a između ta dva izdanja zapravo i nema neke razlike.

Sve počinje tako da se u sučelje dovuku audiodatoteke koje se želi konvertirati (podržava niz formata zahvaljujući biblioteci BASS kao i biblioteci libSndfile) čime će se automatski pokrenuti čarobnjak. Ako se želi ripati glazbeni CD, valja kliknuti na gumb Read CD što će rezultirati pokretanjem gotovo identičnog čarobnjaka s važnom razlikom; pri ripanju CD-a moguće je koristiti freedb.org bazu podataka za automatsko popunjavanje informacija o pjesmama na CD-u kao i mogućnost preuzimanja naslovnice albuma (klikne se na gumb Album Art). I idućem koraku razlike se već gube; u njemu najprije valja odrediti koji će se enkoder koristiti. Ponuđeno ih je nekoliko među kojima su se našli LAME, Opus, Ogg Vorbis, AAC, libSndfile (njega se koristi za FLAC) te drugi.

U istom je tom koraku potrebno podesiti odredišnu mapu, a moguće je definirati i hoće li se postojeće datoteke prepisati kao i označiti da se pri konverziji stvori i datoteka playliste. Slijedi bilo izbor nekog od predefinirah profila kvalitete konverzije (dostupni su za većinu ponuđenih enkodera) ili ručno podešavanje parametara (tu ne treba očekivati čuda biti golem broj dostupnih parametara čak i unatoč tome što ih većina enkodera u svojem izvornom izdanju zapravo nudi), a nakon toga će se na uvid dobiti kratak pregled zadatka koji će se ubrzo početi izvršavati. Klikom na Finish, u glavnom će se sučelju dodati datoteke za ripanje/konverziju i taj će proces otpočeti.

Sama brzina konverzije je i više nego zadovoljavajuća, a dobrom dojmu definitivno doprinosi činjenica da winLAME koristi više jezgri procesora kako bi konverziju više datoteka odrađivao istodobno. Zgodno je to što je u glavnom sučelju na glavnom izborniku moguće odrediti što će winLAME učiniti jednom kada proces konverzije završi; zadana akacija je da ne učini ništa, a moguće je naznačiti da se zatvori winLAME ili da se računalo stavi u stanje mirovanja. To je, manje ili više, sve ono što winLAME nudi. No, premda i nema posebno raskošne mogućnosti, ovaj se alat već nebrojeno mnogo puta dokazao kao odlično i besplatno rješenje za brzinsku konverziju velikog broja audioformata te za ripanje glazbenih CD-ova.