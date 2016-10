WizTree 2.01

Ne nudi raskošne mogućnosti niti se ističe posebno inovativnom vizualizacijom zauzeća diskovnog prostora, ali je zato prilično brz i koristan kada treba ustanoviti na što se točno troši diskovni prostor…

Utvrditi što zauzima najviše prostora na diskovima katkada nije baš najlakše čak i unatoč činjenici da za takvo što postoji niz načina. Najlakši je, doduše, koristiti neki od specijaliziranih alata koji će na različite načine pregledati, izračunati, a onda i prikazati neumoljivu statistiku otkrivajući tako na što se točno troši diskovni prostor. Neki od tih alata su iznenađujuće dobro opremljeni, neki ugodno iznenađuju pristupom na koji prikazuju kako je zauzeti prostor raspoređen, neki se ističu brzinom, neki su besplatni, a neki nisu.

WizTree je ponešto manje poznat alat za uvid na što se troši diskovni prostor i definitivno spada u skupinu onih koji se ne ističu raskošnom opremom, ali će zato odgovarati onima koji su skloniji rudimentarnim alatima koji će svoj posao odraditi u skladu s mogućnostima kojima raspolažu. Ključna prednost ovoga alata činjenica je da je iznimno brz, a to postiže tako da zapravo ne analizira strukturu samoga diska, nego se za to oslanja na MFT (Master File Table).

Riječ je o karakteristici datotečnog sustava NTFS koji sadržava datoteku u kojoj postoji barem jedan zapis za svaku datoteku koji se nalazi na NFTS volumenu (uključujući i zapis o samoj tablici MFT). Drugim riječima, svaka datoteka i mapa koja postoji na nekom volumenu ima odgovarajući zapis u MFT datoteci, a upravo nju za analizu koristi WizTree i zbog toga nudi prilično veliku brzinu analize diskova te vrlo brzo prikazuje rezultate.

Zgodan je detalj što WizTree ne mora nužno analizirati diskove, nego može izravno analizirati i MFT datoteku koju je moguće izvući putem samoga alata, samo se u glavnom sučelju klikne na File i zatim na opciju Dump MFT File. Na taj je način na jednome mjestu moguće analizirati i stanje drugih diskova s drugih računala (odnosno MFT datoteka). WizTree, dakako, u to što može analizirati i diskove, ali i pojedine direktorije. Osim toga, integrira se u sustav pa će se pronaći i odgovarajuća stavka na kontekstualnom izborniku samih Windowsa kada se klikne na bilo koju mapu (to je ujedno moguće isključiti ili uključiti u prilično siromašnim opcijama programa).

Korištenje programa je prilično jednostavno. Dovoljno ga je pokrenuti (potrebne su administratorske ovlasti), te zatim pritisnuti gumb Scan kako bi otpočela analiza MFT datoteke sistemskog volumena. Pored tog gumba se nalazi i padajući izbornik u kojem je moguće izabrati druge diskove (odnosno volumene), ali i individualni direktorij kao i prethodno generiranu MFT datoteku. Nakon kratke analize, u hijerarhijskom stablu bit će prikazane mape zajedno s veličinom, brojem stavaka koje se u njima nalaze, postotkom zauzeća, s broje datoteka i mapa te datumom kada su datoteke ili mape zadnje modificirane kao i prikaz atributa.

Za nešto iscrpniju analizu tu je i posebna kartica File view (zadani pogled u programu je kartica Tree View) u kojoj će biti po veličini sortirane same datoteke (tako je lako otkriti koje su najveće datoteke koje se nalaze na disku). Inicijalno će biti prikazano tisuću datoteka, no taj je broj moguće smanjiti na svega sto datoteka, povećati na sto tisuća ili, što nije baš uvijek preporučljivo, prikazati baš sve pronađene datoteke. U toj je kartici vidljivo i polje za pretraživanje putem kojega je moguće pronaći ili neku specifičnu datoteku po nazivu ili, primjerice, prikaz ograničiti samo na određeni tip datoteka (samo valja filtrirati po ekstenziji i to tako da se, na primjer, utipka nešto poput *.msi).

Premda korištenje MFT datoteke upućuje na to da WizTree zna raditi isključivo s NTFS formatiranim volumenima, ovaj besplatan alat zna raditi i s drugim datotečnim sustavima (FAT32) što znači da može analizirati i memorijske kartice ili prijenosne USB memorije, ali može analizirati i mrežne diskove. Brzina analiziranja takvih diskova prihvatljiva je i tu nema posebnih zamjerki.

Bilo kako bilo, WizTree prilično je upotrebljiv alat za analizu utroška diskovnog prostora, a čak i usprkos tome što ne nudi raskošne mogućnosti niti posebno inovativnu vizualizaciju zauzeća prostora, neupitno je koristan. Zahvaljujući tome što se oslanja na MFT iznimno je brz pri analizi volumena, a nudi i ograničene mogućnosti upravljanja datotekama (sve je dostupno putem skočnog izbornika ili putem glavnog izbornika i samome alatu). Stoga, svi oni koji traže praktičan i brz alat za analizu diskova, svakako bi trebali iskušati ovaj.